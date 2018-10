MMA-eksperter i Norge frykter for sportens omdømme etter skandalekampen

Disse tipsene kan spare deg for flere tusen kroner i russetida

På forhånd var UFC-kampen mellom Khabib Nurmagomedov (30) og Conor McGregor (30) av enkelte sett på som tidenes største. Det endte med seier til russiske Nurmagomedov i fjerde runde.

Etter kampen brøt kaoset ut i arenaen i Las Vegas.

Da Nurmagomedov hadde knust nordiren i runde fire, boblet det over for matchens vinner, som hoppet ut av buret og angrep folk i teamet til McGregor.

Samtidig gikk en tilskuer, som skal ha vært en del av laget til vinneren, til angrep på McGregor.

– Han snakket om min religion, han snakket om mitt land. Han snakket om min mor. Han kom til Brooklyn og hamret løs på en buss – han kunne drept en rekke mennesker. Hva med alt dette? Hvorfor snakker folk om at jeg hoppet ut av buret, spurte Nurmagomedov på pressekonferansen etter kampen, ifølge The Guardian.

– Min far lærte meg alltid å vise respekt. Du skal ikke snakke ned andres religion eller nasjon, sa Nurmagomedov, som senere skal ha beklaget skandalescenene der tre personer fra Nurmagomedovs lag ble arrestert.

UFC-president Dana White sier at de ble arrestert, men senere løslatt. Han sier også at den russiske vinneren risikerer å bli utestengt.

Se video av skandalescenene her:

– Ikke noe fan av spillet i forkant

Nå spør norske MMA-eksperter seg hva konsekvensene og utfallet av saken kan bli. Tidligere MMA-proff Thomas Moon Lee var en av de første i Norge som virkelig satset på idretten for 15 år siden.

Han mener episoden er svært uheldig for omdømmet til sporten han utøvde frem til hans siste kamp i fjor.

UFC UFC (Ultimate Fighting Championship) er organisasjonen som arrangerer de største kampene i sporten MMA (Mixed Martial Arts). Kampsporten innebærer bruk av både slag, spark og bryting. Kampene i UFC kan variere i antall runder, men hver runde varer maksimum fem minutter. Fire nordmenn har kjempet én eller flere UFC-kamper: Dan Evensen, John Olav Einemo, Simeon Thoresen og nylig Emil «Valhalla» Meek.

– Jeg synes ikke det er noe særlig for sporten. På en måte kan man forstå reaksjonen til Nurmagomedov, for det var mye følelser i sving. Men han burde ha spart seg for det og i stedet vært den store. Man kan ikke gjøre dette. Dette er sport, og folk som ikke følger med på MMA, kan få feil inntrykk, sier Moon Lee.

– Tror du at det kan skade omdømmet?

– Ja, det tror jeg. For folk som ikke kjenner til opptakten og det store bildet, ser ikke dette bra ut. Personlig har jeg aldri vært noe fan av det spillet som foregår i forkant av kampene, med sosiale medier og alt rundt, sier han.

– Krigføringen har vært mørk og alvorlig

– Forhåpentligvis strippes ikke Nurmagomedov for tittelen, slik noen mener. Jeg mener han var den beste, og det er det som betyr noe, sier Moon Lee.

Redaktør for podkasten MMA-Revyen, Andreas Roaldsnes understreker at dette er svært sjelden kost i MMA.

– Det er veldig mye historie mellom dem, og McGregor har begynt å spille mer og mer på nasjonalisme i kamppromoteringen. Det har sklidd helt ut. Det er litt færre ting for tiden som blir sagt med glimt i øyet.

– Mye av McGregors psykologiske krigføring har vært mørk og alvorlig. Khabib har også tatt alt på alvor. Det er slikt som skjer da, sier Roaldsnes.

– Er det skadelig for sporten?

– Noen kan oppfatte det som det, men det er jo ikke akkurat slik at dette er normen. Det er en veldig sjelden hendelse. Det er kanskje litt synd at det skjer på et av de mest sette kampene i UFCs historie, da, sier han.

– Han har ikke anmeldt forholdet

Roaldsnes var både overrasket – og ikke – da han så skandaleopptrinnet etter kampen natt til i går.

– Man skulle tro at han fikk utløp for frustrasjonen ved å vinne, men tydeligvis ikke. Samtidig er det også ikke overraskende. McGregors psykologiske krigføring er blitt mer og mer alvorlig opp gjennom årene, sier MMA-eksperten.

– Hva tror du vil bli konsekvensene?

– Jeg har ikke peiling på hva som vil skje. Det vil jo være en sanksjon fra kommisjonen, det er det eneste som er sikkert. Jeg noterer meg også at Conor McGregor ikke har anmeldt forholdet, sier Roaldsnes.

Trodde på overkjøring

Både han og Moon Lee er enige om at seieren uansett var fortjent.

– Kampen var veldig spennende. Jeg trodde McGregor skulle vinne tidlig da han fikk overtaket, og at dette var over før det var i gang. Men så reiste Nurmagomedov seg i slutten av runde to og vant den tredje runden.

– På forhånd hadde jeg på følelsen at det kom til å bli overkjøring den ene eller andre veien, på grunn av deres ulike stiler. Nurmagomedov sliter ned motstanderne til de aldri kommer opp igjen. McGregor er knockout-spesialisten som lurer dem inn i sårbare posisjoner, sier Roaldsnes.

– Jeg synes det var en spennende match. Det var litt som forventet slik jeg så det. Nurmagomedov overrasket, og det var ganske imponerende at han klarte å slå McGregor. Selv om jeg hadde regnet med at han skulle vinne i de senere rundene, sier Moon Lee.