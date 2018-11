Norges boksemiljø i sorg: Tidligere landslagstrener omkom i brann

- Sterk mistanke om at brannen er påsatt

Snart siste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine

Tredje natt på rad under - 10 grader i Trøndelag

- Medikamenter er ikke løsningen for mange med langvarige smerter

Her er Ranheims nye spiss: Har skrevet treårskontrakt

Mennene i bakgrunnen kan avgjøre VM: – To av de fremste i verden

Styrkene på Værnes kan gå fra å være 300 til 3000 over natta

Her jakter politiet på spor etter savnede Odin (18)

Her jakter politiet på spor etter savnede Odin (18)

Stortingets presidentskap skjerper reglene for reiseregninger

Saken oppdateres.

Gmitruk var landslagstrener og sportssjef i Norges Bokseforbund i ti år, fra 1988 til 1998. Mandag omkom polakken i en brann.

Gmitruk oppnådde mye i sin periode i Norge, og han trente Ole Klemetsen og Jørn Espolig Johnson til OL i henholdsvis 1992 og 1996. Han har også trent blant andre Reidar Walstad, Thomas Hansvoll og Anders Styve.

Beskjeden blir mottatt med sorg i det norske boksemiljøet. Gmitruk var en sentral skikkelse, og var med å bygge opp norsk boksesport.

– En av verdens beste trenere. Du lærte meg så utrolig mye. Hvil i fred, skriver Thomas Hansvoll på Facebook.

– Et flott menneske som vil bli dypt savnet på mange områder, sier Erik Nilsen, generalsekretær i Norges Bokseforbund.

Nilsen forteller at de har fått beskjed om at dødsårsaken var i forbindelse med en brann, men det er ikke blitt bekreftet mer. Bokseforbundet har planer om å reise til Polen for å ta del i begravelsen.

– Han var et fint menneske og en fin trener. Hele boksemiljøet savner han, absolutt, sier Hjalmar Styve, tidligere boksetrener og far til tidligere proffbokser Anders Styve, som ble trent av Gmitruk.

– En fantastisk mann, også utenom boksing. Jeg trenger ikke gå så mye i detalj, men han var en snill og god mann, med både interesse for idretten, meg og familien min generelt. Han hadde mye å gjøre med hele familien, minnes Ole Klemetsen.

Suksessduo

Han og Gmitruk samarbeidet i OL i Barcelona. De har også som et team vært med i EM og verdenscup. Sammen ble det bronse i EM i Göteborg i 1991.

– Det er ingen tvil om at jeg hadde mange gode år med han som landslagstrener. Han likte godt meg og min stil, og han backet meg godt opp og lærte meg mye. Vi brukte han flittig, både jeg og andre på landslaget, sier Klemetsen.

Han forteller videre at hans tidligere trener var en veldig bra mann å trene med.

– Han passet meg godt som treningspartner. Med en trener, så må det stemme, det må klaffe. Og det fungerte veldig bra. Han var liten og veldig sterk. Jeg har hatt veldig gode trenere tidligere som jeg har gått på puten med, men ikke hadde samme funksjon, sier Klemetsen.

Tidligere proffbokser Thomas Hansvoll er preget av hans tidligere treners bortgang.

– Tragisk. Jævlig tragisk, sier han.

– Det er ikke så lenge siden jeg møtte ham. Det er kanskje et år siden. Han var akkurat som han alltid har vært. Like hyggelig, like pratsom. Han ba meg komme til Polen. Om det var noe med boksing skulle jeg bare komme til ham. Han var alltid sånn. Alltid hjelpsom, sier han.

– Han tilførte en ny dimensjon

Miljøet er enige: Den avdøde boksetreneren har hatt ekstremt stor betydning for norsk boksesport.

– Han tilførte en ny dimensjon, rett og slett, for hvordan vi trente. Han lærte oss veldig mye. Han var også viktig med et kontaktnett ut i den internasjonale boksingen, forteller Nilsen.

– Han hadde stor betydning. Han var en god trener og et fint menneske. Han løftet norsk boksing til å være ganske middelmådig til et internasjonalt nivå. Det var flere som tok medaljer i EM, VM i hans periode, og noen vant også de største turneringene i Europa, minnes Styve.

Thomas Hansvoll er i hvert fall ikke i tvil om hvor viktig den avdøde 67-åringen var:

– Det var veldig mange som blomstret skikkelig under Andrzej. Jeg vil gå så langt som å si at det er ingen som hadde vært i nærheten av å komme så langt som de gjorde uten. Det tror jeg ikke. Så han var helt spesiell, sier Hansvoll.