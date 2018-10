Proffbokseren må dra på hastejobb i Manchester

Gledelige lungekreftnyheter for norske kvinner

Nå går startskuddet for en viktig helseundersøkelse i Trondheim

Varsler at han vil tilbake til norsk politikk

Fem gode triks for å unngå at du forsover deg

Krever at fire blå trekker seg før landsmøtet

Randi (20) begynte med taekwondo for å holde guttene som mobbet henne på barneskolen unna. Nå er hun aktuell for OL.

Jacobsen ut mot MMA-kaos: – Sporten er så røff i utgangspunktet, at det er dumt at slike ting skjer

Brækhus røper dato for sin neste kamp

I helgen sikret de dobbelt gull. Nå jobber klubben på spreng for nye lokaler.

Statsadvokat vil ha dødsstraff for Pittsburgh-siktet

Russisk militærøvelse utenfor Møre under Trident Juncture

Saken oppdateres.

Søndag fikk Simen Nysæter bekreftet via trener Kelvin Travis at han skal reise til Manchester. Lørdag skal bokseren i aksjon mot britiske Kent Kauppinen i det som blir Nysæters første kamp i cruiservekt.

– Det er navn nummer to som jeg har blitt satt opp på mot to dager. Så at det blir mot ham, det vet jeg ikke. Men jeg satser på det. Det spiller egentlig ikke noen rolle. Jeg reiser ut av komfortsonen og møter en engelskmann i England, sier Nysæter.

– En hastejobb

Har har holdt formen ved like siden han bokset foran 1600 tilskuere i Kolstad Arena i midten av september. Parallelt har treneren jobbet for å få til en kamp før jul.

– Det blir en hastejobb, og det er alltid litt mer risiko å ta kamp på ei ukes varsel. Men jeg trener hardt uansett om jeg har en kamp i sikte, og jeg pleier sjelden å legge meg bakpå. Treneren min har sjekket ut motstanderen, og jeg stoler på at han tar vare på meg, sier proffbokseren.

Han beskriver stevnet han skal bokse i som lite, men han forventer nærmere 1000 tilskuere som ønsker seg et skikkelig bokseshow.

– Engelskmennene vil ha underholdning. Jeg må levere et bra show, fastslår 27-åringen.

Det er ingen luksustur han skal ut på.

– Jeg skal dele rom med fatter’n på et motell utenfor Manchester, ler Nysæter.

Skal klatre på rankingen

For Nysæter blir kampen viktig med tanke på å klatre på rankingen.

– Nå skal jeg få kamperfaring med å gå seks runder i cruiservekt. Tempoet er raskere i cruiservekt, men hurtighet er min fordel. Jeg vil møte bedre motstand etterhvert, sier Nysæter som sikter mot en topp 100-ranking.

I dag er han rangert som 176. Det er langt bedre enn motstanderen han er forespeilet lørdag. Kauppinen er ranket som nummer 1093.

– For meg er det viktig å få muligheten til å vise meg fram for det engelske boksepublikummet. Jeg er utrolig privilegert som får det takket være treneren min. Det gull verd for meg å få omtale i britiske bokseaviser, sier bokseren.

Han reiser til Manchester fredag kveld og drar tilbake til Trondheim søndag. Når han går i ringen lørdag, må vekta vise maks 90,7 kilo.

– I går var jeg to kilo unna, sier Nysæter.