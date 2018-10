Tidligere proffbokser Steffen Tangstad rammet av nervesykdom: - Jeg frykter rullestol er det neste

Tre steder i Trøndelag under - 10 grader natt til søndag

Saken oppdateres.

– Sykdommen har utviklet seg hele tiden, så jeg tror det blir verre. Det går oppover i bena. Jeg frykter rullestol er det neste, sier Steffen Tangstad i et intervju med Tønsbergs-Blad.

Avisen skriver at 59-åringen er rammet av polynevropati, som betyr at perifere nerver i kroppen, særlig i føttene, leder nervesignaler dårlig. Sykdommen kan gi lammelser og gjør det for mange vanskelig å gå.

Kjempet om tungvektstittel

– Jeg har ikke følelse i føttene og fingrene, og jeg kan ikke gå uten gåstol. Jeg kan heller ikke skrive med penn og papir og det er vanskelig å lage mat. Jeg har problemer med å holde rundt kopper og glass. Det er ikke noe kraft, sier Tangstad til Tønsbergs-Blad.

I 1986 kjempet Tangstad, som eneste nordmann i historien, om tungvektstittelen i boksing. Det endte med tap for Michael Spinks i Las Vegas. Men om du trodde det var fortiden som bokser som er årsaken til sykdommen, tar du feil.

Kan utvikle seg

– Utvikling av polynevropati kan ha mange årsaker, men boksing er ikke en av dem, sier overlege Sigrid Svalheim for nevrologisk avdeling på Rikshospitalet til Tønsbergs Blad.

Svalheim sier at behandlingen gjøres gjennom å finne årsaken. Dersom man ikke finner årsaken, kan sykdommen utvikle seg langsomt videre.

Ifølge Tønsbergs-Blad kommer Tangstad på sokkel i Tønsberg neste sommer, når bokselegenden fyller 60 år.