Faren ble skadet i ulykke: Sundby står over landslagssamling

Norske myndigheter varslet etter at F-35-kampfly styrtet for første gang

Kvinne fra Trondheim dømt til 105 dager i fengsel for trygdebedrageri

Sundby står over langslagssamling

Dyrhaug utsatt for hacking: – Ekstremt ubehagelig

Ny kvinneregel har gitt «Pølsa» et problem: – Ubehagelig

Treneren blir eneste Molde-supporter når han tar med Northug & Co. på RBK-kamp

To år etter denne «avskyelige» plakaten spår Johaug mer hets

Sundby står over langslagssamling

Saken oppdateres.

Martin Johnsrud Sundby blir ikke med langrennslandslaget til Molde etter at faren John Erik (64) har blitt innlagt på sykehus etter en jaktulykke.

Det bekrefter Sundby overfor TV 2 søndag.

– Det var en veldig ugrei fallulykke, og krevende redningsarbeid i dårlig vær. Situasjonen var litt kritisk en periode, sa Martin Johnsrud Sundby til kanalen.

Forrige uke meldte politiet om en jaktulykke i Rauland i Telemark. På grunn av dårlig vær tok det over fem timer før nødetatene kom fram og fikk ham ut.

Slik har dødsfallene endret skilandslaget: – Jeg blir rørt av det

Ifølge Varden var det en mann i 60-årene fra det sentrale Østlandet som hadde fått skader i ansiktet og ble fraktet til Ullevål sykehus med Sea King. Ifølge politiet hadde han mistet mye blod.

– Han har ligget ti dager på intensivavdelingen på Ullevål sykehus. De siste to dagene har vært gode, og han er nå tilbake til seg selv igjen. Det er utrolig godt, sa Martin Johnsrud Sundby.

Langrennsprofilen står over landslagets kommende samling i Molde.

– Vi har full forståelse for at Martin under slike omstendigheter er hjemme, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2.

(©NTB)