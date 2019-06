Johaug gleder seg til en sesong uten mesterskap: – Det blir fint med et slikt år

Saken oppdateres.

Det hun først og fremst lærte fra forrige sesong var at hun kunne leve med presset og fortsatt prestere. Hun lærte at prestasjoner betyr mye, men langt fra alt.

– Evalueringen konkluderte med at det hadde vært en fantastisk sesong. Det ble en sesong som jeg kunne drømme om at jeg kunne få, og spesielt VM i Seefeld som har det vært det store målet mitt i to år. Det at jeg kunne prestere der med tre individuelle gull, det betydde enormt mye. Jeg er veldig stolt over meg selv, for det har både vært en mental og en fysisk påkjenning, sa Johaug til NTB under langrennslandslagets medietreff på Sognefjellet like før pinse.

Sesongen var den første etter at hun kom tilbake fra dopingdommen som ga utestengelse i 18 måneder. Gjennom store deler av sesongen ble hun minnet på om det som hadde vært. Den historien koblet opp mot at hun gikk sitt første mesterskap på fire år gjorde sesongen 2018/2019 til noe helt spesielt for henne.

Normalen

VM i Seefeld tok stor plass, men endte på bortimot best mulige vis.

– Jeg kjenner det er godt at vi går inn en sesong uten mesterskap. Det blir godt at ikke alt skal være «den første gangen».

Motivasjonen er det ingenting i veien med. Nær sagt som vanlig var Johaug først ut på treningstur da NTB og resten av norsk presse gjestet langrennsgjengen. Det hjalp ikke at det både regnet og blåste friskt på nærmere 1500 meters høyde i fjellheimen. Den skal stå tidlig opp den som er ute før Johaug i tøffe treningsperioder.

– Det er godt å kunne gå ut på trening uten å skulle forestille seg den ene distansen etter den andre der en skal prestere for å komme tilbake. Ikke minst på denne tiden av året, det at du kan gå på med senkede skuldre og ikke hele tiden være nødt til å jage. Det blir fint med et slikt år. Det handler mer om å ta vare på treningsgleden. Jeg skal gjøre jobben nå også, men det mentale er kanskje litt annerledes enn forrige sesong.

Therese Johaug Alder: 30 år (født 25. juni 1988) Klubb: Nansen Viktigste meritter, OL: 1 gull (4 x 5 km stafett, 2010), 1 sølv (30 km, 2014), 1 bronse (10 km, 2014) VM: 10 gull, 2 sølv, 3 bronse. Verdenscupen: 53 enkeltseirer, 2 sammenlagtseirer. (©NTB)

Høydeopphold i Aspen

I juni og juli er det mye mengdetrening som skal nedlegges. I slutten av måneden er det samling og renn i Bø i Telemark, og i juli er det Blink-festival i Rogaland. Akkurat som sist sesong venter et tre uker langt høydeopphold i Aspen, Colorado der Ingvild Flugstad Østberg også skal være med. I år som i fjor.

Det blir ikke noen deltagelse i Toppidrettsveka. Da er Johaug bedt i et bryllup.

Johaug kjører stort sett etter samme lest som tidligere sesonger. Hun tror ikke det er smart å endre for mye.

Sesongen som venter er proppfull av renn. Det blir liten tid til hvile.

– Det må prioritere de rennene du ønsker å gå fort i. Du kan ikke gå alt. Det sier seg selv. Jeg står over sprinthelgene, og skitouren i Norge og Sverige blir et mål neste sesong.

30-åringen er overbevist om at det venter hardere konkurranse i sesongen som venter.

– Jeg er forberedt på at det blir hardere konkurranser både fra norske og svenske jenter på vei opp. Det er bra det. Det er artigere å gå skirenn når konkurransen er skarpere.

