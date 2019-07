Klæbo har signert landslagsavtalen

Saken oppdateres.

Norges Skiforbund og Johannes Høsflot Klæbo er enige om innholdet og har signert landslagsavtalen for den kommende skisesongen.

– Jeg er glad for at vi er enige om landslagsavtale og ser frem til en ny og spennende sesong, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding fra skiforbundet.

Avtalen ble landet en måned på overtid. Opprinnelig var fristen satt til 10. juni.

FÅTT MED DEG DENNE? Svenskene etterlyser åpenhet i Klæbo-saken. Norges Skiforbund forstår lite av kritikken.

Kamp om markedsrettigheter

Langrennsstjernen er nå tilbake fra rulleskikonkurranser i Kina og fornøyd med at avtalen er på plass.

– Jeg synes det er blitt jobbet godt hos begge parter. Vi er glade for at skiforbundet har prioritert dette arbeidet høyt. Samtidig er vi også enige om hvilke tema vi må jobbe mer med for å finne hensiktsmessige løsninger for fremtiden, sier Klæbo videre.

Landslagssjef Espen Bjervig sier samtalene mellom partene hele tiden har vært konstruktive. Diskusjonene har handlet mye om når Klæbo som privatperson har makt over egne markedsrettigheter.

– Vi har brukt tid på å diskutere grensegangen for når utøvere er privatpersoner og når de er landslagsløpere. I tillegg har vi brukt tid på den kommersielle plattformen for langrenn slik den er nå og hvordan vi kan utvikle den fremover, sier Bjervig og fortsetter:

– Dette er en jobb vi i prinsippet begynte med i fjor, men som vi ikke helt har klart å lande. Det er mediebildet som har forandret seg. Med dagens sosiale medier og vanlige medier er man mye mer tilgjengelig nå enn før.

Taus om detaljene

VG erfarer at skiforbundet og Klæbo ikke er enige om alle sider ved kontrakten, men at partene er enige nok til at trønderen har satt sitt navn på papiret.

Bjervig vil ikke uttale seg om detaljer i avtaleteksten.

– Vi er enige om kontrakten, men jeg vil ikke gå innpå innholdet i avtalen til Johannes. Det er en privatavtale mellom ham og Norges Skiforbund.

Det ble en stund spekulert i at forbundet ville kunne nekte Klæbo å stille til start i verdenscupen kommende vinter om partene ikke ble enige om en ny avtale. Senere gjorde Bjervig det klart at de ville forholde seg til fjorårets kontrakt i et slikt scenario.

Verdenscupsesongen starter i finske Ruka 29. november.