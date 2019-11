Klæbo-rival fortsatt bitter etter OL-nekten: – Det er dødt for meg

To RBK-spørsmål skygger over alt annet

Nei, hun skal ikke takke seg selv for at bildene kom på avveie

Saken oppdateres.

– Jeg vil kanskje bli straffet for å si dette, men OL er dødt for meg, sier den russiske langrennsstjernen til det russiske magasinet Sport Express, ifølge Ilta-Sanomat.

Ustjugov er fortsatt bitter for at han ble utestengt fra fjorårets OL i Pyeongchang. Han var én av mange russiske utøvere som ikke fikk konkurrere under mesterskapet etter avsløringen om statsstøttet dopingjuks i landet.

Det hører til historien at langrennsløperen aldri er offisielt dømt for doping. Hans forhold til Den internasjonale olympiske komité (IOC) er mildt sagt kjølig.

– Min tanke er at jeg ikke trenger dem lenger (IOC). Spesielt dersom jeg lykkes med det jeg ønsker de neste årene, sier han.

Kan bli utestengt

Russland som nasjon var utestengt fra mesterskapet i Pyeongchang etter avsløringene om jukset i Sotsji-OL. IOC kunne imidlertid invitere de russiske utøverne som ble oppfattet som tilstrekkelig «rene». Disse fikk konkurrere for OAR-laget (Olympic Athletes from Russia).

Ustjugov var ikke blant utøverne som ble godkjent av IOC.

Han og 46 andre russiske utøvere valgte å anke IOCs avgjørelse til idrettens voldgiftsrett (CAS). Domstolen avviste saken deres.

Begrunnelsen var at IOCs prosess med å lage en liste over inviterte russiske utøvere ikke var å regne som en sanksjon, men heller enn avgjørelse om hvem som var kvalifisert til å gå OL. Dermed fikk ikke Ustjugov konkurrere i OL for OAR-laget (Olympic Athletes from Russia).

Det er fortsatt usikkert om Russland får delta under Beijing-OL i 2022. Landet har levert en egen rapport til verdens antidopingbyrå (WADA), som er ventet å bli gjennomgått i november.

Dersom WADA mener de russiske forklaringene er falske, vil landet igjen miste sin mulighet til å konkurrere i de store internasjonale mesterskapene.

Problematisk oppkjøring

I disse dager forbereder derimot Ustjugov seg for den kommende skisesongen. Igjen er det ventet at russeren blir en av nordmennenes største konkurrenter i vinter. De fleste husker duellene mellom han og Johannes Høsflot Klæbo i forrige sesongs Tour de Ski, for ikke å glemme episoden under sprintsemifinalen i Seefeld-VM.

Verdenscupsirkuset starter i finske Ruke i slutten av november. Likevel erkjenner Ustjugov at ikke alt har gått smertefritt i sesongoppkjøringen. Han forteller at han har hatt problemer med ryggen i sommer.

– Kroppen min vil ikke kunne tåle den samme belastningen som før, forteller han.