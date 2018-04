Northug tilbake: Derfor gjør han landslags-comeback

Saken oppdateres.

I dag ble det klart hvordan langrennslandslagene for 2018/19-sesongen ser ut. Det store samtaleemnet har lenge vært om Petter Northug er tilbake på landslaget.

Og da herrelaget i sprint gikk ut på scenen, var det en kjent trøndersk veteran blant dem. Petter Northug er en del av sprintlandslaget for sesongen 2018/2019.

– Vi kan nå ønske Petter velkommen tilbake. Vi vet veldig godt hva han står for, og han er en av dem som betyr desidert mest for norsk langrenn og det oppsvinget vi har hatt. Petter skal bidra til å løfte oss til nye høyder fremover, sa Løfshus.

Han er glad for at hans gamle elev er tilbake.

– Jeg har lenge sagt at han burde ha vært her, men jeg vet at Petter måtte gjøre noe nytt for å fortsette som langrennsløper i 2013. Vi kommer til å se en god versjon av han, og jeg tror at rykket hans står seg godt. Det er ikke mange som har hans egenskaper de siste 150 meterne, og jeg tror han kan være med å dominere neste sesong, sier Løfshus.

Petter Northug ble igjen da resten av sprintlaget gikk ut for å snakke med pressen. Han sier at han er glad for å være tilbake på landslaget etter fem år utenfor.

– Jeg ser på det som en artig og spennende utfordring. Det er typer på sprintlaget som er lik meg, og sammen kan vi bli sterke mot den neste sesongen. Jeg tror jeg har mye å bidra med, og jeg tror kombinasjonen med meg og Klæbo blir spennende, sa Northug.

Han sier at forutsigbarheten og tryggheten med å være på landslaget er viktig. Allerede nå er planene for å unngå en ny utgave av årets sesong lagt.

Mister sponsoravtalene

Siden han nå er tilbake på landslaget, er han nødt til å si opp sponsoravtalene med Red Bull og Coop.

– Det er slike valg og veikryss man kommer til. En del ting faller bort, og noen ting åpner seg. Jeg kan ikke garantere at det ikke blir bråk, men det er lov å håpe, sa Northug med et smil.

Han vil ikke kommentere det økonomiske tapet ved at han må si opp flere av sine private sponsoravtaler.

Har vært sint

Han sier videre at han føler at dialogen med Vidar Løfshus har vært åpen og god, men han innrømmer at han har vært sint etter noen av laguttakene denne sesongen.

– Om jeg ikke hadde blitt sint, hadde det også vært galt. Da hadde jeg ikke hatt noe der å gjøre. Det skal være litt følelser i idretten, sier Northug.

Han sier at han ikke angrer på at han forlot landslaget for fem år siden.

– I 2013 var jeg helt avhengig av å gjøre en endring, og jeg trengte å søke nye veier. Det har vært noen jojo-år, men man husker jo høydepunktene, sier Northug.

Han blir nå en del av sprintlaget, men håper også å kunne hevde seg på lengre distanser. Neste vinter er det VM i Seefeld, og han håper å hevde seg på flere distanser.

– Jeg håper å være såpass sterk til neste sesong at jeg kan hevde meg både på sprint og distanse. Jeg vet at femmil er en øvelse som passer meg dersom jeg er i form, og det er sprint også: Jeg tror det er fullt mulig å kombinere femmil og sprint, sier han.

Fristet av Klæbo-samarbeid

Han sier at avgjørelsen om å komme tilbake på landslaget ble tatt under NM i Alta. Avgjørelsen om å gå inn på sprintlaget ble tatt i dialog med landslagsledelsen.

– Jeg tror den treningsgruppen passer meg bra. Vi trener mye likt, og jeg følte det var det beste opplegget for meg, sier Northug.

Nå blir han lagkamerat med Johannes Høsflot Klæbo. De to trønderne bor bare noen hundre meter fra hverandre på Byåsen, og Northug nevnte flere ganger at han gledet seg til å jobbe sammen med han.

– Jeg håper at jeg er god nok til å kunne utfordre han på oppløpet. Det er ikke noe tvil om at han går så fort nå at det er vanskelig å være med han inn på oppløpet, det må man i første omgang konsentrere seg om. Han er den ypperste i verden på et oppløp, og vi er mange som må jobbe hardt før denne sesongen for å ha sjanse, sier Northug.

Krogh tilbake

Johannes Høsflot Klæbo fortsetter på sprintlandslaget, til tross for seieren sammenlagt i fjor.

– The sky is the limit, men vi må forsøke å holde ham fast slik at han tar det trinn for trinn, sier Løfshus.

Finn Hågen Krogh er også tilbake på sprintlandslaget etter flere år på allround-landslaget.

Sprint: Johannes Høsflot Klæbo, Sondre Turvoll Fossli, Sindre Bjørnestad Skar, Eirik Brandsdal, Pål Golberg, Finn Hågen Krogh og Petter Northug.

Løfshus inviterte først kvinnelandslaget opp på scenen. Therese Johaug er tilbake på landslaget etter sesongen.

– Jeg er veldig rørt når jeg sier velkommen tilbake til Therese Johaug, sa Løfshus foran pressen.

I tillegg dukket det opp to nye fjes. Både Tiril Udnes Weng og Mari Eide har fått en plass på landslaget.

Her er kvinnelandslaget til neste sesong:

Kvinner: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug, Ragnhild Haga, ​Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Kari Øyre Slind, Kathrine Harsem, Maiken Caspersen Falla, Tiril Udnes Weng og Mari Eide.

Kjente fjes

Det var ingen store overraskelser da allround-laget for herrer ble presentert. Her er utøverne som går på laget neste sesong:

Menn, allround: Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug.

Trenerkabal

Det er fortsatt usikkert hvem som skal trene landslagene. Det eneste sikre kortet er sprinttrener for herrene, Arild Monsen.

Kvinnetrener Roar Hjelmesets kontrakt år ut 31. mai, og han har fortsatt ikke svart på om han vil fortsette eller ikke. Hans medtrener Sjur Ole Svarstad ga i forrige uke beskjed om at han gir seg.

– Det er veldig lite som er klart. Vi fikk vite i forrige uke at Sjur Ole sluttet, og det gir meg litt hodebry. Det er en krevende situasjon, men det er ikke veldig stressende så langt. Det er litt ekstra i år siden flere trenere slutter, sier Vidar Løfshus.

Hetland ferdig

Det er blitt uttrykt misnøye med allroundsjef for herrene. På pressekonferansen gjorde Løfshus det klart at Hetland ikke fortsetter, men det er ikke klart hvem som overtar. Hetland vil få en ny rolle i Skiforbundet, siden han fortsatt har et år igjen av kontrakten.