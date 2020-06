Til sammen har Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby 17 medaljer i VM og OL, hvorav åtte er gull. Nå skal de jakte mer edelt metall – sammen. De to veteranene danner et privat lag. Det innebærer, etter det Adresseavisen erfarer, full satsing mot VM i Oberstdorf 2021 og OL i Beijing 2022 – for begge.