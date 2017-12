Haga står over Tour de Ski - Bjørgens kusine inn i troppen

Saken oppdateres.

Ragnhild Haga har meldt forfall til Tour de Ski og erstattes av Anne Kjersti Kalvå. Det bekrefter Norges Skiforbund lørdag.

Haga var opprinnelig tatt ut på kvinnesiden sammen med Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Kathrine Rolsted Harsem, Mari Eide, Thea Krokan Murud, Silje Øyre Slind og Tiril Udnæs Weng.

Nå har hun bestemt seg for heller å prioritere trening inn mot hun OL.

– Jeg velger i stedet å legge inn en lengre treningsperiode når touren pågår, med fokus mot Pyeongchang-lekene, sier Haga.

Kalvå inn

Anne Kjersti Kalvå fra Lundamo tar Hagas plass i touren, som starter 30. desember. Hun er søskenbarnet til Marit Bjørgen og også kjæresten til herrelandslagets Didrik Tønseth.

Kalvå ble syk i Davos tidligere i vinter, etter å ha prestert godt på forvinteren, og fryktet lenge at Tour de Ski ville ryke.

Hun kom ikke med i det opprinnelige uttaket, men fikk altså fått sjansen likevel gjennom Hagas forfall.

– For meg betyr Tour de Ski alt. For at jeg skal ta et nivå opp, må jeg være på start med de beste, og touren en en ypperlig mulighet for meg. I en OL-sesong blir det nemlig færre muligheter for meg etter jul når de som skal til OL drar på precamp, sa Kalvå til Adresseavisen tidligere denne måneden.

Tour de Ski starter i sveitsiske Lenzerheide 30. desember. Den beryktede finalen opp monsterbakken i italienske Val di Fiemme går av stabelen 7. januar.

(NTB/100% Sport)