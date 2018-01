«Reiser Østberg hjem, er det en hån mot Tour de Ski»

Saken oppdateres.

OBERSTDORF: Langrennseliten har forflyttet seg fra solfylte Sveits til et regntungt Oberstdorf i Tyskland, byen som danket ut Trondheim i kampen om å få ski-VM i 2021.

Da løperne var ferdige med sin treningsøkt tirsdag formiddag, handlet mange av spørsmålene om hva som skjer med Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng. Østberg leder Tour de Ski foran Weng, men fortsatt kan ikke Tour-lederen svare ja eller nei på om hun fullfører.

Se for deg at Rosenborg skal spille tredje runde i cupen, vinner og trekker Tromsø i neste kamp. Ettersom oppgjøret går noen dager før en enda viktigere kamp i Europaligaen, bestemmer Kåre Ingebrigtsen seg for at RBK lar være å dra til Alfheim. De blir hjemme for å lade opp til kampen i Europa og gir blaffen i resten av cupen.

Det er naturligvis et helt urealistisk scenario, heldigvis.

Slik er det ikke i langrenn, der det fortsatt hersker tvil om de største norske stjernene skal fortsette Tour de Ski, til tross for at de er favoritter til å vinne sammenlagt.

Denne saken handler om respekt for en konkurranse løperne har valgt å bli med på, og som den norske landslagsledelsen har meldt dem på. Og det handler om respekt for konkurrentene.

Helgas tre første konkurranser i Lenzerheide viste at Tour de Ski klarer seg godt uten norske stjerner i toppen. Et forfall fra en av eller begge de to norske løperne i toppen av kvinneklassen vil heller ikke ødelegge Tour de Ski.

Det er Norge som dummer seg ut om Østberg og Weng nå reiser hjem.

Utlendingene kommer til å stusse. Hva er det egentlig Norge driver med?

Det er forståelig at en løper langt ned på listene reiser hjem, i håp om å finne tilbake formen. Noe helt annet er det når kvinnen med ledertrøya vurderer det samme.

Argumentet for å droppe de siste etappene handler om å være best mulig forberedt til OL. Dersom Tour de Ski først og fremst skal brukes som trening og oppkjøring til OL, rett og slett som en gjennomkjøring hvor en fra dag til dag vurderer om en skal fortsette, er det kanskje like greit å ta samme valg som Marit Bjørgen og Johannes Høsflot Klæbo: Bli hjemme, trene i fred og la utlendingene som virkelig har lyst til å stå øverst på toppen av monsterbakken søndag få gjøre det.

Landslagssjef Vidar Løfshus og Roar Hjelmeset har lagt til rette for usikkerheten. De har åpnet for å sende hjem løpere, selv om de ikke nødvendigvis er syke.

Uansett hva som skjer er signalet allerede sendt ut, og det er uheldig. For meg skaper det tvil om den norske landslagsledelsen egentlig har lært så mye av krisen norsk langrenn har havnet i de siste årene, med to dopingsaker og en voldsom debatt rundt bruken av astmamedisiner. Norge er blitt beskyldt for å være arrogante. Skiforbundet har havnet i en langvarig omdømmekrise.

Jeg tror signalene det norske laget har sendt ut bidrar til å styrke dette bildet.

Da det stormet som verst på senhøsten i 2016, oppfordret lederen av skiforbundets langrennskomite, Torbjørn Skogstad, den norske troppen til å stå med lua i hånda. Med det mente han ikke at norske løpere skulle stå over renn eller la være å vinne, men rett og slett vise litt mer ydmykhet.

– Det er klart at det ser ikke bra ut hvis vi hopper av, og at vi i det hele tatt er usikre på om vi skal gå, når vi er nummer én og to, sa Ingvild Flugstad Østberg etter trening tirsdag formiddag.

Hun har skjønt hva dette dreier seg om.

Jeg håper lederne hennes forstår det samme.