Så perfekt at hun kunne sagt takk for seg her og nå

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Ikke bare vant hun sitt sjuende OL-gull. Hun sørget også for en eventyrlig opptur for lagvenninnen Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som var i ferd med å bli syndebukken som kunne ha ødelagt et opplagt gull for Norge.

Det var vondt å se Jacobsen, da hun i flere minutter lå i snøen på skistadion i Pyeongchang. Hun var fullstendig utmattet, knust av Charlotte Kalla. Stafetten var i ferd med å bli avgjort. Det så ut til at Expressens kommentator Tomas Pettersson skulle få rett, da han kalte Norges laguttak for galskap.

Landslagsledelsen valgte å vrake verdenscupleder Heidi Weng til fordel for Jacobsen, som før stafetten ikke hadde gått en eneste OL-distanse. Etter første etappe hadde Norge sammen med OAR (olympiske utøvere fra Russland) en solid luke på Sverige. Ingvild Flugstad Østberg og Natalia Neprjajeva fikk en ledelse på rundt tjue sekunder på Anna Haag, Sveriges svakeste kort.

Så begynte dramatikken.

En knallsterk Charlotte Kalla dundret på fra start. Avstanden til teten ble kappet ned for hver eneste hundremeter. På etappens andrerunde ble Jacobsen tatt igjen. Sjokkerte TV-seere fikk se at hun stoppet nesten helt opp. Ved veksling lå hun på fjerdeplass. Kalla gikk en kjempeetappe og skaffet en luke til Norge på rundt halvminuttet.

Da så det svært dystert ut.

Den ferske olympiske mesteren Ragnhild Haga gikk imidlertid en strålende etappe og nærmet seg det svenske stortalentet Ebba Andersson. Da Marit Bjørgen og Stina Nilsson gikk ut på sisteetappen var Sveriges ledelse skrumpet nesten helt inn.

Sisteetappen ble en gyser. Spurtsterke Nilsson la seg bak Bjørgen, som dro hele veien. I den siste motbakken lå Nilsson limt inn til ryggen på skidronningen. Kom de jevnt inn på stadion, ville Nilsson være favoritt. Ned mot stadion klarte Bjørgen å skaffe en bitteliten luke. Hun råkjørte i den siste utforkjøringen og Nilsson klarte aldri å ta henne igjen.

Da Bjørgen kom inn på oppløpet, sto de tre lagvenninnene i målområdet og hoppet. Noen meter før hun passerte målstreken skjønte Ingvild Flugstad Østberg, Ragnhild Haga og Astrid Uhrenholdt Jacobsen at dette gikk veien. Gleden var enorm. Trioen la seg oppå Bjørgen og feiret på en måte som gjør at vi alle skjønner hva dette betyr.

Aller gladest var nok Jacobsen, hun som sviktet da hun endelig fikk sjansen i OL.

Men jeg tror den følelsen Bjørgen har er omtrent på samme nivå. Etter to medaljer, men ingen gull så langt i mesterskapet, viste hun igjen at hun er best. Det skjer 16 år etter at hun debuterte i OL i Salt Lake City. Den enorme avslutningen på den høydramatiske stafetten vil bli stående som et av hennes aller største øyeblikk når Bjørgens historie skal oppsummeres.

Posisjonen Bjørgen har i laget er ofte blitt trukket frem. Hun har en morsrolle og er den ubestridte kapteinen. Bjørgen er den som alltid bryr seg om lagvenninnene. Hun gir dem trygghet, er samlende og setter standard med sitt verdisyn.

De individuelle distansene så langt i OL har vist at Bjørgen ikke lenger er like sterk som i glansdagene. Derfor var det ikke gitt at hun ville slå svenske Nilsson selv om de gikk ut jevnt på dagens sisteetappe.

En bedre gullmedalje enn denne kan ikke Bjørgen vinne. Måten hun tok ansvar på og reddet Jacobsen fra en marerittdag her i Sør-Korea symboliserer det hun står for.

Bjørgen tok sin første olympiske medalje i 2002. Siden den gang har medaljerushet bare fortsatt. Kveldens triumf er så perfekt at hun kunne sagt takk for seg her og nå.

Men det kan komme mer.

Bjørgen er en opplagt kandidat på lagsprinten. På tremila på OLs siste dag får hun siste sjanse til å ta nok en individuell medalje.

I dag feirer vi Bjørgen, Haga, Jacobsen og Østberg, og vi gratulerer svenskene med å ha levert en fantastisk innsats.

Sverige sørget for at denne stafetten ble et drama som vil bli husket i lang, lang tid.