Skiforbundets seier kan være bensin på bålet

Det er ingen hemmelighet at Johannes Høsflot Klæbo og hans team over lengre tid har utfordret Norges skiforbund. Uenighetene handler om markedsrettigheter. Aktuelle spørsmål er når langrennsstjernen må gå med landslagstøy og når han får være privatperson, i hvor stor grad han kan være med på aktiviteter som moderklubben Byåsen kan tjene penger på og hvor mye han må stille opp for forbundets sponsorer.