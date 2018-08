Therese Johaug brakk staven, knuste rekord og hadde Skofterud i tankene i comeback-rennet

Saken oppdateres.

30-åringen gikk hardt ut og fikk raskt en 40 sekunder stor ledelse i det knallharde motbakkeløpet Lysebotn Opp på sju kilometer. Hennes første FIS-konkurranse siden hun ble utestengt i 2016.

– Jeg var veldig lettet. Det er spesielt med startnummer og nervene som er tilknyttet. Det er godt å få bekreftet at formen er inne, sier Johaug til Aftenposten.

Til slutt sprang hun inn til en ny løyperekord på 31,46, som forbedret den seks år gamle rekorden fra 2012 med et halvt minutt. Det var også hele ett minutt og 47 sekunder bedre enn andreplass, fjorårsvinneren Charlotte Kalla.

Brakk staven

Også den gamle rekorden tilhørte Johaug.

– Jeg prøvde bare å fokusere på meg selv og jobben jeg skulle gjøre. Jeg vet at det er dette jeg kanskje er best på. Sånn sett er det ingen overraskelse. Jeg har gått fort i sånne løp før, men jeg var veldig spent ettersom Kalla vant her i fjor, sier Johaug.

Om ikke rekordforbedringen og tiden var imponerende i seg selv, avslørte lysluggen over høyttaleranlegget at hun tidlig i løpet hadde et stavbrekk.

Gikk for Skofterud

– Jeg ble veldig stresset. Det skjedde allerede etter 200 meter, men jeg fikk raskt en ny stav, så det hemmet meg ikke. Jeg vet faktisk ikke hvem som gav den til meg engang, sier hun.

Dette skjer altså bare dager etter at hennes tidligere lagvenninne Vibeke Skofterud gikk bort i en vannscooter-ulykke i Arendal. Ulykken som gjorde at idretts-Norge flagget på halv stang.

– Det har vært tøft. Vanskelig. Vanskelig å finne ordet. Laget, jentene og jeg gikk for Vibeke i dag. Hun var med oss i tankene, sier Johaug.

– Hun har hjertet sitt i norsk langrenn, vi har delt ufattelig gode minner sammen. Jeg syns det er vanskelig å finne ord, fortsetter hun.

Vil ikke slås av Johaug

Eirik Myhr Nossum, herrelandslagstrener er så imponert over rekorden at han frykter at egne utøvere ikke klarer å slå den.

– Jeg er bare stygt redd for at gutta mine også blir slått. Jeg må gå ned på start og presse dem, slik at de vet hva som må slås, sier Nossum.

– Det prates om at de ikke vil bli slått av Therese Johaug, men mange av gutta vil være bak den tiden i dag, fortsetter han om den imponerende 31,46-tiden.

Mye, for ikke å si alt, handlet om Johaug på «Lysebotn Opp» i Blinkfestivalen torsdag. Skistjernens første FIS-konkurranse på to år, siden hun i samme løp knuste Heidi Weng med over et minutt.

Johaugs to år siden forrige FIS-løp: August 2016: Therese Johaug og resten av kvinnesiden av landslaget er på høydesamling i italienske Livigno. Johaug sliter med en leppe som trenger behandling etter solforbrenning. 3. september 2016 Lege Fredrik Bendiksen gir Therese Johaug kremen Trofodermin og forsikrer henne om at leppekremen ikke står på WADAs forbud-liste. 16. september 2016: Johaug blir testet for doping hjemme i Oslo. 4. oktober 2016: Antidoping Norge ringer og forteller at de har funnet det ulovlige stoffet klostebol i urinprøven. 13. oktober 2016: Dopingsaken blir offentlig på en pressekonferanse der en gråtkvalt Johaug møter nasjonen og hevder sin uskyld. 19. oktober 2016: Johaug blir suspendert i to måneder. 29. november 2016: Johaug får 14 måneders utestengelse fra Antidoping Norge. 25. januar 2017: Muntlig dopinghøring er igang på Ullevaal stadion. Johaug møter pressen og forteller om de tøffe månedene. 30. januar 2017: Litt under et år før OL, drar Johaug til Sør-Korea for å teste ut løypene. 10. februar 2017: Johaug dømmes til 13 måneders utestengelse og er dermed klar til OL i Sør-Korea. Skistjernen anker ikke avgjørelsen. Det gjør heller ikke Den internasjonale olympiske komité (IOC) eller Antidoping Norge. 7. mars 2017: Så anker i stedet Det internasjonale skiforbundet (FIS) saken inn for CAS, Idrettens voldgiftsrett. 6. juni 2017: Johaug og sine advokater snakker med FIS i en lukket høring i Lausanne i Sveits, hos CAS. 22. august 2017: Det blir klart at Johaug mister OL i Pyeongchang etter en 18 måneders utestengelse. - Jeg er helt knust, sier Johaug på pressekonferansen i Seiser Alm. 18. februar 2018: Johaug kan trene med landslaget igjen. Hun er fortsatt utestengt, men kan endelig trene organisert to måneder før utestengelsen er ferdig. 18. april 2018: Dommen er ferdigsonet. 20. april 2018: Johaug skal gjøre comeback i Marit Bjørgens avskjedsrenn Skarverennet på Geilo. Det blir avlyst. 24. mai 2018: For første gang siden dopingdommen deltar Johaug med startnummer igjen, da hun vinner et 10 kilometer langt rulleskiløp på Fornebu med tiden 33,36. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer to. Sommeren 2018: Broren Karstein og landslagsvenninne Ingvild Flugstad Østberg er med når Johaug starter VM-oppkjøringen i Aspen, USA. VM i Seefeld går av stabelen i Østerrike i februar neste år.

Siden har det skjedd mye for 30-åringen, siden den skjebnesvangre leppekremen hun brukte under et treningsopphold i Italia. Kremen som gav Johaug en dopingdom og et tapt VM og OL.

Fotografer på slep

Da var det kanskje ikke så rart at jenta fra Dalsbygda syns det var spesielt å være tilbake torsdag, med presse og fotografer på slep hele veien frem til start i Lysefjorden.

Og skistjernen leverte altså til de grader i konkurransen som hun grugledet seg til før start. Duracell-kaninen fra Nord-Østerdalen var i mål i Øygardstøl hele 1,47 før Kalla hadde gjort unna de seks kilometer lange motbakkene.

– Jeg tror hun hadde lyst til å gjøre det bra i comebacket, enkelt og greit, sier Nossum.

Ragnhild Haga ble nummer fire 2.21 bak Johaug. Ebba Andersson ble nummer tre. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer fem og ble ikke redd da Johaug stakk av tidlig i løpet.

Østberg: - Det er vondt

– Jeg tok det med knusende ro, for jeg vet jo at det kommer. Jeg kjenner henne såpass godt og at hun hadde et uhell med staven. Men altså, det gikk ti sekunder også satte hun inn et tempo av en annen verden. Skulle jeg hengt med på det, hadde jeg ikke snakket med deg nå, smiler Østberg.

– Det er jo vondt. Når man kommer i mål, vet man ikke hvor man skal gjøre av seg. Man må ha et tempo som gjør at man kommer opp i hvert fall, sier hun.

– Hva er hun laget av?

– Hun er kjempesterk. Hva hun er laget av? Nei, det er vel noen lefser, lemser, slemser oppi Dalsbygda der. Det er tusen forskjellige typer, de har noen rare ord der oppe, flirer Østberg.