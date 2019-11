Tønseth kan komme til å trosse sjefen: – Jeg stikker til Portugal

Idris Elba klar for Jay Zs helsvarte westernfilm laget for Netflix

BEITOSTØLEN: Han vil så gjerne løpe for Norge i EM i terrengløp i Portugal om to uker. Det er bare et par-tre store problemer i veien. Didrik Tønseth er langrennsløper, det er verdenscup på Lillehammer og sjefen – trener Eirik Myhr Nossum – vil ikke la ham reise.

– Jeg stikker til Portugal. Altså, jeg stikker til Portugal hvis det går bra i Ruka neste helg, og jeg med det er kvalifisert til Tour de Ski, sa han etter at han hadde henvist Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo til de nedre trinnene på pallen.

Tønseth tok sølv i NM i terrengløp tidligere i høst, bare slått av Henrik Ingebrigtsen. EM går i Lisboa 8. desember.

Skeptisk trener

Like sikker på at det blir Portugal-tur er ikke Nossum.

– Jeg har sagt min mening. Det handler ikke så mye om hvor fort han må gå i Ruka, men det handler mest om at jeg trenger å se ham på lengre distanser. Det har vi ikke så mange av før VM i Oberstdorf i 2021. Jeg kan ikke arrangere ei tremil hist og pist for at Didrik Tønseth skal få vist seg frem.

Under verdenscuphelgen på Lillehammer går det ene av tre lange løp (30 km fri) som arrangeres i verdenscupen før VM i Oberstdorf i 2021. Trener Nossum vil ha et godt grunnlag for å ta en beslutning om laget til det mesterskapet. Og da må alle som vil dit for å gå lengre løp også gå disse løpene.

– Dersom han ikke går på Lillehammer, blir det jo lettere å for meg å bruke argumentet om at jeg ikke har sett ham i nok renn, sier Nossum.

God trening

Selv om Didrik Tønseth nå har flørtet med friidretten, er det langrenn som er jobben.

– Jeg er blitt en bedre langrennsløper denne sesongen. Ikke minst har jeg gjort fremskritt teknisk.

Han er helt sikker på at satsingen på løp ikke har betydd noe negativt for hans utvikling som langrennsløper. Og det er heller ikke en frykt for at han skal bli dårligere skiløper som ligger til grunn for trener Nossums skepsis.

– Jeg tror bare det har vært en berikelse for hans treningshverdag å ha en slik hobby ved siden av langrenn. Han synes det er moro og det er veldig god trening, sier Nossum og innrømmer at det kanskje var litt flåsete å kalle friidrett på et såpass høyt nivå for hobby.

Sjefen bedyrer uansett at det ikke er noen konflikt på gang.

– Det er vel ingen vits å skrive at noen «raser» her. Vi får se hva som skjer i Ruka neste helg først.