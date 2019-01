Tre av disse langrennsprofilene vil få VM-drømmen knust

VG-ledelsen: Jacobsen nektet for relasjonen til Christensen to ganger

Johannes Høsflot Klæbo er trolig klar. Emil Iversen kan bli vanskelig å komme utenom. Verdens beste langrennslag har også verdens tøffeste uttak.

Kommende helg under verdenscupen i Otepää og/eller under NM i Meråker om 14 dager må de gå styggfort.

Noen kommer til å bli veldig skuffet. Andre får muligheten til å gripe sjansen. Vinne gull for Norge.

– Jeg holder kortene tett til brystet før de har gått 15 kilometeren i Otepää, sier trener for allroundlandslaget Eirik Myhr Nossum. Men når helgens renn er over innrømmer han at noen vil få noen ganske klare signaler om hva de må forberede seg til under VM.

Bare fire får gå

Norge får ikke flere enn fire startnummer på hver distanse i VM i Seefeld. 15 kilometer klassisk stil, individuell start og alt slik som godt gammeldags langrenn inneholder. Det er beintøff norsk konkurranse om å få være med.

15 kilometer er øvelsen i Seefeld-VM som alle norske langrennsløpere vil gå, og som alle norske langrennsløpere vil vinne.

VM i Seefeld, langrenn: Her er alle langrennsøvelsene i VM: 20. feb. 5 km kvalifisering, kvinner, 10 km kvalifisering, menn 21. feb. Sprint fri teknikk,kvinner og menn 23. feb. 15 km med skibytte, kvinner og 30 km skiathlon, menn 24. feb. Lagsprint klassisk, kvinner og menn 26. feb. 10 km klassisk, kvinner 27. feb. 15 km klassisk, menn 28. feb. 4 × 5 km stafett, kvinner 1. mars 4 × 10 km stafett, menn 2. mars 30 km fri teknikk, kvinner 3. mars 13.00: 50 km fri teknikk, menn

– Jeg skal være på mitt råeste stakemessig der, sa Martin Johnsrud Sundby mens høstgule blader ennå hang på trærne hjemme i Oslo. Han snakket da om 15 kilometeren i Seefeld.

Sundby, som mange andre av de norske, har tenkt på denne ferbruardagen i månedsvis.

Men det er ikke engang sikkert at han som har vært en av verdens beste langrennsløpere i en årrekke, får lov til å gå distansen i VM. Øvelsen har den gamle klassiskspesialisten sett seg ut som den store muligheten til å ta det individuelle mesterskapsgullet han ennå ikke har.

Alle kan ta medalje

I motsetning til alle andre nasjoner som deltar i et VM, kan Norge stille fire medaljekandidater på distansen.

I Norge akkurat nå er det syv løpere pluss noen outsidere som er i kategorien: «Kan ta medalje på 15 km i VM».

– Det er Norges største styrke og største svakhet på samme tid. Det at Norge har så mange gode, er det som har gjort Norge til den beste nasjonen i mesterskap de siste 10 årene. Og så tror jeg det er noe av svakheten i dette uttakssystemet som gjør at vi får løpere som går betydelig svakere i mesterskap enn i verdenscupen, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad til Aftenposten.

De andre kandidatene

Vi har nevnt Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Martin Johnsrud Sundby.

Bak disse tre navnene har vi den olympiske mesteren på tremil Simen Hegstad Krüger, førjulshelten Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Sjur Røthe som har hatt sin beste sesong noensinne (dog har han vært best i skøyting).

I tillegg er det noen outsidere. Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer 8 på 15 km klassisk i verdenscupen i Ruka. Mattis Stenshagen ble nummer to i Skandinavisk Cup i Vuokatti i Finland på 15 km klassisk bare 13 sekunder bak det finske gullhåpet på distansen, Iivo Niskanen.

Før sesongen gjorde ledelsen i skiforbundet det klart hvilke løp som var uttaksløp til 15 kilometeren i VM. Ett løp er avviklet. Det skjedde i Ruka i slutten av november.

Det neste kommer til helgen i Estland og Otepää. Siste sjanse for å overbevise Eirik Myhr Nossum og Vidar Løfshus kommer under NM i Meråker i månedsskiftet.