Før og nå: Var det finere her i 1915?

To bilførere fratatt førerkortet

Bendtner snart tilbake - Søderlund innrømmer at han er spent på returen

«Fantastisk stjernesmell gir et tidsskille i Trondheim»

Hadde du bestått bilteorien? Ta quizen her!

Snart kommer det et nytt utbrudd av varm luft sørfra

Vil kvitte seg med elitestempel. Her er de nye Birken-endringene

Disse to blir hjemmeværende reserver i ski-VM

Vil kvitte seg med elitestempel. Her er de nye Birken-endringene

Regjeringen vil hindre at barn etterlates i utlandet

Gavedryss over norske Israel-organisasjoner

Saken oppdateres.

Gjennom flere år var det mange som mente at Birkebeinerrennet var for menn i 40-årene som jaget egoet sitt, og deltok for å skryte av innsatsen på jobben.

Det opplevdes i alle fall slik for dem som ikke var på det kjøret, og noen ble skremt. De holdt seg borte.

Nå er det nye tider. Arrangøren av det som nå går under Birkenfestivalen, har mye nytt å komme med.

Det gjelder innføringen av TurBirken på 27 km fra Kvarstadammen til Lillehammer, og TurBirken på 54 km fra Rena til Lillehammer.

– Her kan man gå med venner, uten tidtagning og virkelig bruke tid hvis man har lyst, sier Randi Bolstad.

Hun er informasjonsansvarlig for disse arrangementene, som finner sted fredag 15. mars. Halvbirken er over og ut fra Sjusjøen, men det tradisjonelle Birkebeinerrennet på tid går lørdag 16. mars. Da kjemper man om merket, som er viktig for mange.

– Nytt er dessuten at vi innfører SkøyteBirken. De siste årene har friteknikklassen vært en del av Fredagsbirken, som nå er kuttet ut. De som skøyter over fjellet er de som er i god form og gjerne vil vinne. Og de er ikke inneklemt lenger.

Kjører nesten til start

Om dette ikke det er nok, blir det i år mulig å kjøre direkte til et helt nytt sted for parkering på Rena, enten man har bil eller lagbuss. Tingstadjordet egner seg ypperlig, og der blir det også startnummerutdeling. Ikke i kulturhuset på Rena, som tidligere.

På denne måten er logistikken forenklet.

Birkenfestivalen

9 mars: Ingalåmi 10. mars: BarneBirken og Ungdomsbirken ski 15. mars: TurBirken 54, TurBirken 27, StafettBirken, SkøyteBirken 54 16. mars: Birkebeinerrennet 54 km Rena-Lillehammer

Ble nødt til å gjøre noe

Interessen for Birkebeinerrennet økte med 1000 deltagere i fjor.

Per nå ligger påmeldingen til årets ulike langrenn på syv-åtte prosent foran fjorårets tall. Det forventes totalt til årets skifestival.

Birkenarrangøren har sett at fornyelse er helt nødvendig for å henge med på slike massearrangementer.

Det tradisjonelle Birkebeinerrennet, som denne gangen går for 81. gang, skal absolutt få leve. Det er selve hjertet. Men samtidig er det nye trender. Langrennsløpere vil være med selv om de ikke trener syv ganger i uken og har det siste nye i utstyr.

– Nå har vi gode tilbud til alle grupper, også for dem som trener to ganger i uken.

– Ved å innføre turbegrepet, er det et forsøk på å senke terskelen, for å få flere med?

– Ja, vi ønsker å få frem at arrangementene våre er for alle. Vi må skape arrangement som gjør at folk tror at de kan klare det. Du må slett ikke ha 30 par ski. Gjennomsnittsdeltageren har normalt utstyr, trener to-tre ganger i uken og man kan altså også dra på tur med venner, eller delta med arbeidskamerater.

Ta med folk fra jobben

StafettBirken, som nettopp er for gjengen på jobben, som vil gjøre noe sammen, har ikke lenger start på Rena og mål på Lillehammer. Det gjorde at det sosiale ble borte. Nå er start og mål på samme sted, i OL-byen Lillehammer.

For å imøtekomme behovet for raskere å ta seg til start, og lettere å få til overnatting, er det to viktige tilbud.

Fra parkeringsplassen ved Vikingskipet på Hamar, er det mulig å sette fra seg bilen gratis og få skyss til start. Og deretter ned igjen fra Lillehammer.

– Det er mulig å spare to timer på å gjøre det slik, og ikke kjøre selv. Dessuten er det flere muligheter for å få hotell og annen overnatting på Hamar. Vi har hatt tilbud om dette tidligere, men nå har vi løftet det

Også på Rena, for de 2500 som vanligvis overnatter der på hotell, hytter og madrasser, er det skyttelbusser for å kunne komme seg til sentrum og en matbit.

Romsligere og hyggeligere felt

På det meste var det 17.000 deltagere på Birkebeinerrennet. Da ble det trangt. Antallet har gått ned, men det betyr at det er romsligere i startfeltene.

– Totalopplevelsen blir bedre, fordi vi har et mye mer variert tilbud, mener Bolstad.

Hvor mange deltagere blir det så i år?

Bolstad tror at tilsammen rundt 15.000 vil finne sin plass med startnummer på brystet, i de ulike arrangementene på helgen 15. og 16. mars.

Da ventes 10.500 til hovedrennet, 1600 som vil på tur, 1000 som deltar i stafett og 800 på SkøyteBirken.

Ingalåmi med sine 1700 deltagere og Barne- og Ungdomsbirken.

Og det beste av alt – for de ivrige – utenom Birkebeinerrennet, godkjennes TurBirken på 54 km og SkøyteBirken i trippelen. Det er de som i tillegg deltar i sykling og løp på bena.