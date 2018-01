Blir dette triste bildet avslutningen på en fantastisk karriere?

Saken oppdateres.

Den er bare fortsettelsen av marerittet de siste månedene har vært for Petter Northug og hans fans.

Jeg frykter dette betyr over og ut for det eventyret Petter Northug har skapt etter at han slo gjennom under NM på Kongsberg i 2006.

Northug skapte sin egen stil både i og utenfor sporet. Han har revolusjonert langrennssporten med å gå taktisk i felt og rykke fra konkurrentene på spurten.

«Og æ ska f... ikke til OL?». «Det e så lett!». «Barneskirenn!». «Kor va dæm hen?». «Kæm e kongen?».

Dette er bare noen av uttrykkene han i sinne eller seiersrus har foret langrennspublikummet med.

Nettopp hans smartness i skiløypa gjorde ham til en av de aller største. I hvert eneste mesterskap fra 2007 til 2013 vant han gull. Han leverte et fantastisk comeback under Falun-VM i 2015, etter et annus horribilis i 2014 som både inkluderte OL-fiasko og fyllekjøring.

Etter gjenreisingen i Sverige hadde han ikke mer å bevise.

Og kanskje er også det årsaken til at det nå ser ut til å være slutt.

Northug mislyktes totalt i fjorårssesongen, men klarte på imponerende vis å finne en form som ga ham femte- og åttendeplass i VM. Da han skulle revansjere seg i år, ble det bare verre.

Under den svenske åpningen i Bruksvallarna, der han skulle teste formen før de viktige konkurransene på Beitostølen, forsvant han før rennet startet.

Og slik har det fortsatt.

Tross null resultater i skiløypa har det stormet rundt 32-åringen i hele vinter. Debatten etter at han ble utelatt fra verdenscupåpningen i Kuusamo ble så voldsom at det minnet om OL-vrakingen i 2006. Det omstridte Instagram-bildet Northug la ut etter at han ble nektet å gå i Finland bidro ikke å stilne frontene.

Det ble snakket om «personalsak» og «mobbing». Northug-leiren svarte med å beskylde landslagsledelsen for å motarbeide dem.

De få gangene Northug har forsøkt seg i sporet denne sesongen, har det vært total svikt.

For meg var det aller tyngst å se ham under prologen i verdenscupsprinten på Lillehammer 2. desember. Northug kom til OL-byen som en rockestjerne dagen i forveien og ble fotfulgt av journalister da han gikk de noen hundre metrene fra serviceområdet til stadion, på vei ut til trening.

Denne spaserturen viste hvem som fortsatt var kongen av internasjonal langrennssport. Dermed ble fallet også så mye tyngre. Northug forsøkte så godt han kunne, men han var rett og slett ikke god nok. Bildet da han passerte målstreken på prologen har festet seg.

Det var bare trist.

Jeg så en rusten stjerne som ikke lenger var i stand til å glitre.

Northug gikk inn til 32.-plass og kom dermed ikke med til kvartfinalen. Prologen på Lillehammer kan vise seg å bli det siste vi har sett av Norges største kjendis på den internasjonale langrennsarenaen.

Om ikke Vidar Løfshus velger å ta med Northug på skjønn, som den siste tolvte mann i troppen til OL, er sesongen i realiteten over - og kanskje også karrieren.

Jeg håper virkelig han velger å prøve en ny sesong, men jeg er i sterk tvil om motivasjonen er på plass. For Northug har faktisk ikke mer å bevise.

Skulle han velge å gi seg nå, blir han stående som en av landets største idrettsutøvere - først og fremst en som presterte da det virkelig gjaldt.

Velger han å satse mot neste års Seefeld-VM, er han nødt til å ta en meget grundig runde både med seg selv og alle sine støttespillere.

Det som har blitt gjort de to siste sesongene har enkelt og greit ikke vært godt nok.