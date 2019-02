Bøkko er en legende og et forbilde. Han var bare uheldig med én ting.

Saken oppdateres.

INZELL: 32-åringen skal i aksjon på 5000 meter allerede i VM på enkeltdistanser i Inzell torsdag. Han har mistet oversikten over alle mesterskap han har vært med på, men vet dette:

– Jeg er fortsatt giret, tent på å levere og mener det ikke er utenkelig at jeg går OL i Beijing i 2022.

Alle vet hva han har betydd i de årene der han nærmest holdt skøytesporten oppe alene. Den tiden da det kun var hallingdølen som hang med i toppen.

Så kom etter hvert en ny generasjon som leverte sterke resultater, noe som de siste sesongene har gitt seg utslag i mange pallplasser i verdenscupen og internasjonale medaljer.

Selv var Bøkko med på den store oppturen under OL i Pyeongchang. Da ble han endelig olympisk mester med laget. Sverre Lunde Pedersen, Simen Spieler Nilsen, Sindre Henriksen og Bøkko slo til da det gjaldt som mest, ved å beseire Sør-Korea i finalen.

Håvard Bøkko: Født: 2. februar 1987 Klubb: Hol idrettslag Meritter: OL-gull (lagtempo 2018), bronse (1500 m Vancouver), VM allround: 4 sølv, 1 bronse, VM enkeltdistanser: Gull, 2 sølv, 1 bronse, EM: 2 sølv, 4 bronse, 10 seire i verdenscupen. 39 NM-gull.

Tapte for et unikum

I skøytesporten omfavnes Bøkko av aktive, trenere, ledere og skøytetilhengere.

– Han står for kontinuitet og pågangsmot. Han er en nestor på laget. Han er et bevis på at det gjelder å stå på og ikke gi seg, sier skøytepresident Mona Adolfsen.

Hun mener Bøkko har hatt stor betydning for hurtigløp, og at han ville vært en ener internasjonalt over mange år, hvis det ikke var for at jevngamle Sven Kramer var så suveren.

Nederlenderen, som har over 40 gull i internasjonale mesterskap, fire bare i OL, danket ut de fleste.

– Bøkkos innsats må sees i lys av at Sven Kramer er tidenes mestvinnende skøyteløper, et ikon, et unikum, som fortsatt er aktiv.

– Hvis det ikke hadde vært for ham, hadde Bøkko tatt medaljer i bøtter og spann.

Bøkko var lenge en god nummer to, men så klinket han til i Inzell i 2011. Da var det han som vant 1500 meter under VM på enkeltdistanser, på den berømte banen som da hadde fått tak og vegger.

Seks år tidligere hadde Even Wetten og Rune Stordal sjokkert ved å ta hvert sitt VM-gull på utebanen i Inzell. Den gangen var Bøkko en ung jypling som var tatt ut, uten at noen regnet med ham.

– Håvard viser at det går opp og ned i toppidretten, og at det gjelder ikke å gi seg. Han står også for at det går an å levere gode resultater over tid. For de yngre er han en rollemodell, sier Adolfsen.

Hun karakteriserer Bøkko som lite selvhøytidelig, og nærmest litt beskjeden rundt egne forventninger.

FÅTT MED DEG DENNE? Lorentzen i villrede før VM: – Vet ikke hvorfor jeg går sakte

– Bare han blir trigget nok, kan han stå frem. Som under verdenscupen i Vikingskipet siste helg, da han ble toer, og sa fra at det er han som er en av sjefene.

Adolfsen sikter til at det sto mellom ham og Sindre Henriksen når det gjaldt hvem som skulle få gå 1500 meter i Inzell. Bøkko vant.

Det norske VM-laget: KVINNER: Martine Ripsrud, Stange SK, lagsprint

Ida Njåtun, Asker SK – 1000m, 1500m og 3000m

Hege Bøkko, Hol IL – 500m, 1000m og lagsprint

Anne Gulbrandsen, Eidsvold TF – lagsprint

Ragne Wiklund, Aktiv SK – 1000m, 1500m og 3000m

Sofie Karoline Haugen, Sandefjord SK – 1. Reserve fellesstart HERRER: Sverre Lunde Pedersen, Fana IL – lagtempo, 1500m og 5000m

Henrik Fagerli Rukke, Hol IL – lagsprint, 500m

Håvard Lorentzen, Fana IL, – lagsprint, 500m og 1000m

Bjørn Magnussen, Spk Falken – lagsprint og 500m

Sindre Henriksen, Fana IL – lagtempo

Allan Dahl Johansson, Aktiv SK – 1000m og 1500m

Håvard Bøkko, Hol IL – Lagtempo, 1500 og 5000m

Kristian G. Ulekleiv, Gjøvik SK – Reserve Lagtempo

Ole Bjørnsmoen Næss Tynset IF – 10 000m

Ble motoren i lagtemposatsingen

Pensjonist Arild Gjerde, tidligere generalsekretær i forbundet, som blir ivrig til stede i Inzell, har fulgt Bøkko i alle år.

– Bøkko er en viktig lagspiller. Da vi begynte med lagtempo, var han den store motoren. Målet var å komme opp på pallen. Uten Bøkko hadde det ikke gått. Han var den dominerende norske skøyteløperen i mange år, før flere kom opp, sier Gjerde.

Han husker at Bøkko under VM i 2011 var relativt ensom på det norske laget, men holdt det gående som Norges eneste håp. Betydningen som rollemodell ble stor i tiden da Norge bygget et nytt lag.

– Når det gjelder Kramer, var Bøkko rett og slett uheldig med timingen

MANGE HAR FÅTT MED SEG DENNE: FIS-presidentens uttalelser vekker avsky: – Går det ikke an å få kastet den mannen?

Fortsatte da andre la opp

Lasse Sætre, som er sport- og utviklingssjef i forbundet, til stede Inzell som leder, mener at Bøkko har stor respekt i gruppen.

– Han er rolig, sindig, ikke den som er mest høylytt, men med stor tillit.

Sætre fremhever spesielt betydningen etter OL i Torino i 2006, da mange aktive la opp.

Da ble han de neste årene den som fortsatte, og ikke minst presterte.

Program VM enkeltdistanser: VM enkeltdistanser hurtigløp går i Inzell fra 07.–10. februar 2019. Torsdag: Teamsprint kvinner, teamsprint menn, 3000m kvinner, 5000m menn Fredag: 500m kvinner, 500m menn, lagtempo kvinner, lagtempo menn Lørdag: 5000m kvinner, 1000m menn, 1000m kvinner, 10000m menn Søndag: 1500m kvinner, 1500m menn, fellesstart kvinner, fellesstart menn

Full av lyst og motivasjon

Håvard Bøkko liker ikke skryt, men takker for god omtale.

Han forteller at han er enormt lysten på å se hva han og ikke minst de på lagtempo kan få til.

– Det er der Norge har størst sjanser, mener han.

Skøyteløperen fra Hol idrettslag kommer aldri til å glemme da han triumferte som gullgutt i Inzell for åtte år siden.

– Jeg var en av favorittene, men ikke gullfavoritt. Det var amerikanske Shani Davis. Men jeg visste at jeg var i bra form på 1500 meter, og det gikk akkurat slik jeg planla.

Han beskriver det å gå i mål i siste par og se ett-tallet på tavlen, som overveldende.

– Og jeg ble møtt av mange hundre nordmenn som også var i fyr og flamme.

Det er foreløpig blitt det eneste VM-gullet Bøkko har, men han sier:

– Det er stort fremdeles å ha vært verdensmester. Det er jo det alle drømmer om. Og lysten på mer, er der absolutt.