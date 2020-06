LERKENDAL: Han har vist sterke lederegenskaper. Han har gått foran, tatt støyten, vært tydelig og i stand til å ta grep når det trengs. Eirik Horneland falt aldri for fristelsen om å slå tilbake mot kritikerne. Han skyldte ikke på omgivelsenes høye krav da det var som verst for et års tid siden.