Det som skjedde etter Østbergs tårer, var lite klokt

BEITOSTØLEN: Forventningene var lave. På forhånd snakket mange om at dette var første gang på over ti år at pressetreffet på Beitostølen ikke hadde Petter Northug som hovedperson.

Det var en fare for at det kunne bli kjedelig.

Ikke lenger noen Oddvar Brå- eller Nils Gunnar Lie-parodier. Ikke et kvinnelandslag som kledde seg ut som russiske prostituerte.

Så gikk Ingvild Flugstad Østberg opp på podiet.

– Jeg er gravid. Neida, vitset hun før praten gikk over til ramme alvor.

– Det har seg sånn at jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er selvfølgelig kjedelig og beklagelig. Det er helsemessige årsaker der ikke alle krav er innfridd. Det vil si at det beste for meg nå er å stå over skirenn.

Hennes trener Ole Morten Iversen sto noen meter unna og tittet i bakken.

– Jeg har det veldig fint, fortsatte Østberg.

Kroppsspråket tydet på at det ikke stemte. I løpet av noen minutter ble hun blank i øynene.

– Både konkurransene her og i Ruka (neste helgs verdenscupåpning) går uten meg. Jeg ønsker å være så åpen og ærlig som mulig, uten nødvendigvis å gå inn i hver minste detalj.

Pressen satt på rader foran henne. Landslagslederne sto ved en vegg på den ene siden. Den siste gruppen applauderte Østberg før det ble åpnet for spørsmål.

Ingvild Flugstad Østberg, to ganger olympisk mester, ville ikke gå inn på flere detaljer. Det skal hun ikke kritiseres for.

Hun ble spurt om hvorfor det er så vanskelig å snakke om «dette temaet»?

– Det blir fort personlig. Jeg håper at ved at jeg gjør det på denne måten, og ikke setter meg i en bil og forsvinner, får det til å bli mindre farlig.

Deretter fortsatte pressen å komme med spørsmål om «dette temaet», uten at vi visste noe mer om hva «dette» var.

Det fører naturligvis til spekulasjoner. En av landets aller største skistjerner får ikke gå skirenn, og vi vet ikke hvorfor.

TV 2 spurte Østberg om hun hadde et råd å gi til unge jenter:

– Mitt generelle råd er å ha det gøy med det du holder på med. Kanskje akkurat nå, å tørre å være åpen om ting, stå i de valgene man tar og ta vare på seg selv. Og huske på helsa.

Etter noen spørsmål, sa pressesjef Gro Eide at nok var nok. Hun avsluttet med: «Tusen takk til Ingvild for det flotte forbildet du er».

Deretter stimlet pressen seg rundt landslagslege Øystein Andersen. Etter hvert bekreftet landslagsledelsen at det blant annet handlet om næringsinntak.

Etterpå skjedde noe interessant. Midt i lokalet hvor pressetreffet fant sted, havnet landslagssjef Espen Bjervig i en intens samtale med NRK-profilene Torgeir Bjørn og Jann Post. Begge stilte kritiske spørsmål rundt håndteringen. Temaet var om Østberg burde ha vist enda større åpenhet.

Samtalen utviklet seg etter hvert nesten til en krangel. Min opplevelse var at Bjervig forventet bortimot applaus fra det norske pressekorpset, en bekreftelse på at måten de hadde håndtert det på var riktig.

Og da er vi på villspor.

Da er vi på vei mot det utlendingene har kritisert Norge for: Arrogansen. Om den mektige langrennsnasjonen som ikke bare har de største ressursene og er best i løypa. De mener også å vite best.

Naturligvis var det mye bedre at Østberg stilte opp enn at hun hadde kjørt hjem fra Beitostølen og forklart det hele med en forkjølelse.

Samtidig er det helt greit å diskutere om det kunne ha vært smart å være enda mer åpen.

Espen Bjervig må i hvert fall forstå at den debatten kommer.

For hvis den norske landslagsledelsen mener de har rett til å definere hvordan pressen skal reagere, står de foran en meget krevende vinter.

Selv uten Petter Northug.