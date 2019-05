«Hvem er hun? Hva vil hun her?»

Svenske og tre franskmenn dømt i Irak for å ha sluttet seg til IS

Saken oppdateres.

LILLEHAMMER: Valgkomiteleder Anne Irene Myhr brukte en halvtime på å gi en grundig redegjørelse for komiteens arbeid. Siden august i fjor hadde de brukt 13 dager på møter og intervjuer. Myhr argumenterte for at Mollekleiv ville være den mest samlede lederen, men hennes hovedbudskap til tingsalen var at valgkomiteen hadde satt sammen en pakke.

Myhr ba tinget innstendig om å ta vare på den helheten de hadde presentert.

Det skjedde ikke.

For håndballpresident Kåre Geir Lio hadde arbeidet grundig i dagene og timene før han gikk på talerstolen og foreslo Berit Kjøll som utfordrer til Mollekleiv.

Det var ikke så enkelt å få tak på hva Kjøll kunne som Mollekleiv ikke kunne, men den aller siste taleren før valget, Eline Oftedal fra fleridrettsforbundet, presenterte det slik: Hun trakk frem de fire verdiene ærlig, ambisiøs, inkluderende og leken. Og så sa hun at både Kjøll og Mollekleiv scoret på de tre første. Den siste mente hun bare passet på Kjøll.

Det nye idrettsstyret President: Berit Kjøll, 63 år, Asker 1 visepresident: Vibecke Sørensen, 51 år, Bærum 2 visepresident: Johann Olav Koss, 51 år, Oslo Styremedlem: Sebastian Henriksen (under 26 år), 22 år, Tromsø Styremedlem: Sondre Sande Gullord, 29 år, Gjøvik/Oslo Styremedlem: Zaineb Al Samarai, 31 år, Oslo Styremedlem: Elisabeth Faret, 51 år, Stavanger Styremedlem: Ole Jørstad, 56 år, Levanger Styremedlem: Erik Unaas, 60 år, Eidsberg Styremedlem: Astrid Strandbu, 50 år, Tromsø Styremedlem: Emilie Zakariassen Hansen (under 26 år), 25 år, Fredrikstad

Og det er ingen tvil om at Mollekleiv i sin væremåte oppleves mer traust. Evnen til å begeistre ser i hvert fall fra utsiden ut til å være større hos Kjøll, og nettopp dette ble trolig utslagsgivende i den intense lobbykampen på Lillehammer, hvor stemmesankingen foregikk døgnet rundt helt frem til valget.

Et annet argument som ble lagt frem for Kjølls kandidatur er at det vil kle Norge bedre å velge en kvinne enn en mann. Det vil være et godt signal når vi krever større kvinneandel i toppen av idrettsorganisasjoner internasjonalt.

Tom Tvedt ble bare en parentes i presidentvalget. I sitt innlegg før avstemningen fortalte han om en beslutning han tok for to og et halvt år siden, da det stormet som verst i åpenhetsdebatten. Han bestemte seg for at det var ingen i mediene som skulle få Skup-prisen på grunn av at det styret han ledet, gikk av.

Det forteller noe om tankesettet. Mediene ble gjort til en fiende. Det fører sjelden noe konstruktivt med seg.

Tvedt forsvant som ventet i første valgomgang. Mollekleiv fikk flest stemmer, men måtte ut i en ny runde mot Kjøll.

De to kandidatene satt på bakerste benk, på hver sin side av midtgangen, da delegatene klokken 12.43 søndag ettermiddag tok det avgjørende valget.

Med to stemmers overvekt vant Kjøll. Hun hoppet opp av stolen og løp over midtgangen for å gi klem til sin konkurrent Mollekleiv. Det ga et bilde på energien og spontaniteten som finnes i den nye presidenten.

Rett etterpå ble også valgkomiteens forslag til første visepresident, Elisabeth Faret, vraket til fordel for Vibecke Sørensen. Trøndelags representant Ole Jørstad fikk som ventet plass i styret.

Norges nye idrettspresident er på ingen måte noen lettvekter. Hun har hatt toppstillinger i Flytoget, Tusenfryd, Telenor og nå sist Huawei. I tillegg kan hun skilte med en rekke tunge styreverv.

«Hvem er hun? Hva vil hun her?» Det var et spørsmål jeg overhørte i tingsalen tidligere på dagen søndag. Spørsmålet kommer ikke på grunn av Berit Kjølls egenskaper som leder eller hennes personlige egenskaper. Jeg tror ingen tviler på henne der. Skepsisen skyldtes hennes erfaring som leder innenfor idrettsorganisasjonen.

Der har både Mollekleiv og Tvedt en sterkere CV.

For norsk idrett var det helt riktig å bytte frontfigur. Tom Tvedt klarte aldri å komme tilstrekkelig på offensiven etter den langvarige krisen som følge av åpenhetsdebatten. Mollekleiv var favoritt før tinget, men mistet forspranget da Tvedts tilhengere skulle velge side.

Men det aller største nederlaget var det valgkomiteen som led. Anne Irene Myhr la stor prestisje i pakkeløsningen hun presenterte. Når fasiten nå ligger klar, ble både presidenten og første visepresident vraket.

Etter all turbulensen i norsk idrett den siste fireårsperioden, var et skifte det aller viktigste. Når det sittende styret tviholdt på sine plasser gjennom mediestormen, var tinget på Lillehammer første og beste anledning til utskiftninger. Jeg tror både Mollekleiv og Kjøll ville ha vært gode kandidater til vervet. Mollekleiv var det tryggeste alternativet, mens Kjøll, som det ble sagt fra talerstolen, virker mer «leken».

Nå har hun fire år på å motbevise det som finnes av kritikerne, ved å engasjere, skape entusiasme og bli den samlede presidenten norsk idrett trenger. Det hun mangler av erfaring på idrettsområdet, bør hun finne ellers i styret.

Det aller viktigste nå blir å gjenopprette den tilliten som ledelsen av norsk idrett har tapt den siste fireårsperioden.

Et nytt, sprudlende og energisk ansikt helt på toppen vil være en god start på arbeidet.