Jeg tror Bjørgens svar om Tom Tvedt speiler folkets holdning

Saken oppdateres.

GÅSBU: - Hva tenker du om situasjonen som du er oppe i?

- Er oppe i?

- Den diskusjonen som er rundt det som foregår, og da tenker jeg spesielt på fokuset VG har hatt?

- Ja, nei, uff.

- Med tillit og ikke tillit?

- Åja. Ja. Nei, jeg forholder meg som jeg har sagt til mine medlemmer. Nå skal vi ha et informasjonsmøte. Jeg skjønner godt at man har mange spørsmål og forholder seg til måten det blir fremstilt på. Så skal vi ha et godt møte 24. januar. Vi har mange informasjonsmøter, så det går helt fint.

- Hvordan reflekterer du over den manglende tilliten blant folket?

- Jeg har koblet at vi har lagt ut 190 000 kvitteringer. Ingen har gjort det før. Jeg ble president i 2015. Det er jeg som er president nå og må forklare dette på en god måte, forhåpentligvis. Så forholder jeg meg til de organene vi har i norsk idrett. Så er jeg veldig glad for at vi har vekst i medlemstall, vi har vekst i nye idretter. Vi har full kontroll på økonomien. Så det forholder jeg meg veldig ryddig til.

- Er det slik at du har tenkt på at norsk idrett hadde vært tjent med en annen leder?

- Nei, nei, nei.

Slik forløp min samtale med idrettspresident Tom Tvedt etter at en flott NM-dag var over på Gåsbu ved Hamar.

Skidronningen Marit Bjørgen er kanskje den mest solide profilen som finnes i norsk idrett, både når det gjelder holdninger, seriøsitet og sportslige prestasjoner. Hun vant sitt 24. NM-gull, en enorm prestasjon. Dermed tok hun også turen opp på kongetribunen og fikk et hjertelig møte med kong Harald.

Sammen med kongen fulgte flere av landets mektigste idrettsledere de to skiathlon-løpene. Skipresident Erik Røste var naturligvis på plass. Det samme var skiforbundets generalsekretær Stein Opsal, samt idrettspresident Tvedt.

Siden åpenhetsdebatten ble innledet for snart to år siden, har Tom Tvedt og hans styre arbeidet i sterk motvind. Etter at gamle reiseregninger endelig ble offentliggjort, har den ene avsløringen avløst den andre. Jeg har hele denne perioden savnet ydmykhet og forståelse fra idrettspresidenten, forståelse for hvorfor folk reagerer på det som kommer frem. I stedet har jeg opplevd og opplever fortsatt en president som går i forsvarsposisjon.

Jeg mener Tvedt burde ha stilt plassen sin til disposisjon av hensyn til norsk idrett. Årsaken er at jeg tror det negative bildet som er skapt rundt Tvedt er uopprettelig. Fortsatt tenker jeg på det håpløse Dagsrevy-intervjuet med Ingerid Stenvold, på svindyre First House-regninger og kostbare restaurantregninger når jeg hører Tvedt prate, også om saker som i utgangspunktet er positive, og jeg tror ikke jeg er alene om å tenke slik. Derfor mener jeg Tvedt, selv om han har gode intensjoner, ville ha gjort norsk idrett en tjeneste om han hadde trådt til side i god tid før neste års idrettsting.

Akkurat det ser det imidlertid ikke ut som han har noen planer om.

VG, som hele denne perioden har ledet an i den viktige debatten rundt åpenhet og pengebruk i norsk idrett, presenterte nylig en undersøkelse hvor styremedlemmer i landets særforbund og idrettskretser er spurt. Den viser at 43 prosent uttrykker mistillit til Tvedt. Kun 30 prosent svarte at de har tillit til idrettspresidenten.

Marit Bjørgen er forsiktig med å uttale seg, men heller ikke hun oser av tillit til den hardt pressede presidenten.

- Jeg har fått min versjon gjennom mediene. Det er klart at man må få tilliten tilbake. Man har jo mistet tilliten til bredden, ut til idrettslag og idretten.

Jeg tror Bjørgens svar speiler folkets holdning. Inntrykket av Tvedt er en mann som har mistet tilliten hos dem han leder.

Den siste tids hendelser i politikken viser hvor viktig valuta tillit er. Hva slags tillit en person har er det alltid omverden som avgjør, selv om det føles aldri så urettferdig for den som står midt oppe i det.

Også hos NM-arrangøren har Tvedt vært omstridt. Hamar Arbeiderblad publiserte i slutten av november en sak hvor tittelen var «Vil ikke invitere idrettspresidenten til NM på ski». NM-sjef Gudbrand Skraastad hadde ifølge avisen mistet tilliten til Tvedt etter åpenhetssaken.

Jeg synes det var modig gjort av Skraastad å si hva han mente. Etter at Martin Johnsrud Sundby hadde gått inn til NM-gull og kongen hadde forlatt arenaen lørdag ettermiddag, møttes Skraastad og Tvedt bak kongetribunen. NM-sjefen forklarte hvorfor han hadde vurdert ikke å invitere Tvedt til NM.

Samtalen forløp slik:

Skraastad: - Årsaken var ut fra mitt ståsted at det var littegrann sendrektighet med å få offentliggjort de papirene som skulle til for å dokumentere hva man har gjort, hva man har drukket. Jeg har ikke noe problem med at man tar et glass vin eller spiser en god middag. Eller kjører på første klasse på fly.

Tvedt: - Det har jeg aldri gjort!

Skraastad: - Nei, gløm det.

Tvedt: - Det har jeg aldri gjort!

Skraastad: - Nei, jeg skjønner jo det.

Måten Tvedt reagerer på i denne dialogen synes jeg er betegnende på hvordan idrettsledelsen har reagert, og en viktig årsak til at de aldri har kommet over kneika. I stedet for å vise nysgjerrighet og faktisk prøve å forstå hvorfor Skraastad tenker som han gjør, er Tvedt mest opptatt av å ta ham på feil.

Det overrasker meg at den reelle ydmykheten ikke er større.

Og det er skremmende for norsk idrett, som blir lidende av å ha ledere som ikke er i takt med folket.