«Legender i OL-trøbbel»

Vi som jobber i mediebransjen, bruker ordet ofte. Kanskje litt for ofte. Men denne uken kan vi greit la fingrene taste d-r-a-m-a med relativt god samvittighet. To av Norges største idrettshelter i moderne tid står foran konkurranser som vil avgjøre om de kommer til OL i Pyeongchang.

Ole Einar Bjørndalen er 43-åringen med erfaring fra seks OL og åtte gull. Han satset ett år til og ett år til for å kunne gå sitt syvende OL. Han vil bli tidenes norske vinterolympiske idrettsmann. Han går verdenscup i Ruhpolding denne uken og må få gode resultater.

Så har vi Petter Northug. 32-åringen som alene sørget for norske langrennsgull på bestilling da ingen andre herrer var i stand til å prestere. Omstridt og elsket. Han vil så gjerne til OL for å vise at han ikke er ferdig, at han fortsatt har rykket, at han fortsatt kan rope «Kæm e kongen».

Han går denne uken NM på Vang – og må få det til.

Petter Northug Født: 6. januar 1986 Fra: Mosbygd i Nord-Trøndelag Bor: Trondheim Klubb: Strindheim IL Sivil status: Ugift Antall OL: 2 Antall OL-medaljer: 2 gull, 1 sølv og 3 bronse Antall seiere i verdenscupen: 37

Ole Einar Bjørndalen Født: 24. januar 1974 Fra: Simostranda i Buskerud Bor: Obertilliach i Østerrike og Minsk i Hviterussland Klubb: Simostranda IL Sivil status: Gift med Darja Domratsjeva, en datter (Xenia) Antall OL: 6 Antall OL-medaljer: 8 gull, 4 sølv og en bronse Antall seiere i verdenscupen: 95 (inkludert en seier i verdenscupen langrenn)

Spolerte sesonger

Det er to totalt forskjellige historier om hvordan de to har hatt sin vei inn i problemene. Den ene handler om skuffelse, sinne, konflikt og debatt i all offentlighet. Den andre om nedturer i all stillhet.

Men noe har de felles: Begge har lagt ned flere tusentall med treningstimer med OL i Pyeongchang som et skinnende Soria Moria bortenfor all trening og forsakelse.

Ole Einar Bjørndalen gikk så langt som å si at alt han gjorde sist sesong, var forberedelser til OL i februar i år. Med seg på veien fikk han en bronse i VM i Hochfilzen.

Petter Northug skjønte allerede tidlig forrige vinter at kunne begynne forberedelsene til OL ett år senere. Overtrent var han ikke til å kjenne igjen. Med seg på veien fikk han en femteplass på sprinten i VM i Lahti.

Utenfor-løperne

Petter Northug med sin Coop-avtale har bygd sitt eget lag på siden av det norske landslaget. Med egen trener, manager og støtteapparat har han kunnet drive sitt eget treningsopplegg slik han mener det skal gjøres. Det handler om store doser med høydetrening blant annet.

Ole Einar Bjørndalen har også skapt seg et eget lag på siden av det norske landslaget selv om han aldri har brutt ut av folden. Sammen med kona Darja Domratsjeva har han bygd opp sitt eget støtteapparat og småbarnsfaren har gjort sine forberedelser stort sett uavhengig av det norske landslaget. Det handler om store doser høydetrening blant annet.

Men kontrastene mellom de to legendenes kamp for en OL-plass er også store.

Her må de prestere: Bjørndalen og Northug har ikke mange renn igjen for å vise at de fortjener en plass i OL. Olympiatoppens krav er at en løper må ha vært to ganger blant 12 beste i verdenscupen, eller en gang blant de seks beste. Ingen av de to har vært i nærheten denne sesongen. Northug: 11.–14. januar: NM på Vang – tre muligheter (sprint, 15 km fri teknikk og 30 km med skibytte). Verdenscup i Planica (20.-21. januar) – to muligheter (sprint klassisk, 15 km klassisk). Skiforbundet tar ut de siste løperne mandag 22. januar. Bjørndalen: Ruhpolding (10.-14. januar) – tre muligheter (20 km, stafett og fellesstart). Skiskytterforbundet tar ut sine løpere til OL 15. januar, men rennene i Anterselva helgen etter kan få betydning ved tvil.

Rampegutten

Petter Northug er han rampete fyren på bakerste benk. Han som får andre til å le, juble og noen ganger gråte. Han som alle vil ha med i selskap fordi det blir livligere selv om det kan bli høyt konfliktnivå innimellom.

Derfor har det vært fjellhøy interesse for at nettopp Northug skal komme seg til OL. Ikke bare blir det gøy i løypa, men også utenfor. Svenskene er så interessert i å få ham til OL at de sender reportasjeteam Norge rundt for å få med seg det siste om mosbygden.

Og når Northug ikke får det som han vil, er det alltid en liten konflikt på gang. Som da han mente at han burde få sjansen til å gå langrenn i finske skoger i verdenscupåpningen. Northug svarte med småfrekke meldinger på sosiale medier.

Northugs mulige kvalifisering til OL havnet til slutt som hovedtema i Norges viktigste debattprogram, rikskringkastet med innkalte eksperter i studio som dommerpanel.

Og slik har det fortsatt. Skulle han få lov til å gå Tour de Ski? Hvor må han gå for å kvalifisere seg? Skal han gå Skandinavisk Cup i Piteå? Nei, sa han. Ja, sa han.

Imens er det hele tiden skapt et inntrykk av konstant konflikt mellom Team Northug og det offisielle landslaget i langrenn.

Alder ingen hindring

Ole Einar Bjørndalen er han stille karen som sitter midt i klassen og gjør alle leksene. Han sier ikke stort og han trives best når han er ute i skogen og pønsker ut noe nytt som skal gjøre ham enda bedre. Han har skapte stolte øyeblikk for norske idrettsinteresserte i flere tiår. OL i Pyeongchang kan bli hans syvende på rad.

Alle regnet med at han ville klare å kvalifisere seg til nok et OL. At han var blitt 43 år, ble ikke regnet som et problem. Det var opplest og vedtatt at han er en idrettsutøver som ikke lar seg stoppe av noe. Alder er ingen hindring.

Derfor var det ingen spekulasjoner om hvordan Bjørndalen skulle kvalifisere seg til OL da han startet opp i sitt første verdenscuprenn en desemberdag i Östersund. Et par plasser på resultatlistens side to skapte ingen heseblesende krisemeldinger. Helgen etter var prestasjonene på samme nivå. Det vil si: svært middels. Likevel ingen antydning til debatter i beste sendetid på NRK.

43-åringen fra Simostranda har heller ikke havnet i noen konflikt med skiskytterforbundets ledere. Ingen dikterer hva Bjørndalen skal gjøre. Han får sine sjanser til å kvalifisere seg, og han vet hva som skal til.

– Dersom han ikke er god nok til å gå i OL, skjønner han det nok selv, sier idrettssjefen i Norges Skiskytterforbund Per Arne Botnan og avlyser mulige fremtidig kriseoppslag i norske medier.

En måned før ilden tennes er to norske vinterlegender ikke kvalifisert til å være til stede. En av dem legger opp til våren. Kanskje blir det to legender i opplag når verdenscupene starter igjen i november.