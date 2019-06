«Mon tro hva Ada Hegerberg tenker når hun ser Norges suksess i VM?»

Saken oppdateres.

Om Ada Hegerberg tenker at det skulle vært moro å være med Norge nå, vet vi ikke akkurat nå. Men det ville vært rart om det ikke var slik. Med sine ferdigheter og vinneregenskaper er hun som skapt for VM.

Som om Argentina skulle delta i VM uten Messi, er det blitt sagt om at Norge er i VM uten Hegerberg. Slik ser det ut utenfra.

De norske spillerne ser det tydeligvis annerledes. De vil vise at de kan uten Stjernen.

De har satt seg høye mål. Høyere enn kvartfinale, og England er favoritt i Le Havre torsdag kveld. Men uansett hvordan det går, har de norske jentene begeistret oss.

Og altså – uten Ada Hegerberg.

Så da ville vel Norge vært enda bedre med henne i angrepet?

Mye må stemme

Ikke nødvendigvis. Et fotballag er en komplisert konstruksjon. Taktikk, samspill og teknisk utførelse skal stemme. Men fotball er samtidig en kampsport der stemning og lagånd er nødvendig basis.

Det er det tydeligvis mye av i Norges tropp. «Det här gänget», er ordene trener Martin Sjögren har brukt, vi vet ikke hvor mange ganger. Og spillerne gjør det samme, snakker om gjengen. «Vi vinner som et lag og taper som et lag»

Nå stemmer det, hører og leser vi. Forberedelser og organisasjon, taktikk og gjennomføring, evaluering og opplegg for neste kamp.

Det alt dette som ikke var på plass forrige gang (EM i Nederland), ifølge Ada Hegerberg. Da hun trakk seg ut av landslaget etter mesterskapet, viste hun til dårlig oppkjøring, svake kampforberedelser, formålsløse treninger og manglende evaluering når alt var slutt.

Ada Martine Stolsmo Hegerberg Født: 10. juli 1995 (23 år) Kommer fra: Sunndalsøra Ektefelle: Thomas Rogne Klubb: Olympique lyonnais Tidligere klubber: Sunndal, Kolbotn, Stabæk, Turbine Potsdam Landskamper/mål: 66/38 Utmerkelser: Aftenpostens gullmedalje (2016), Sportsjournalistenes statuett (2016), UEFA Årets kvinnelige spiller i Europa (2016), Gullballen (2018), BBC Women's Footballer of the Year (2017 og 2019).

Bortkastet tid, dette gadd hun ikke mer. Hun følte seg som en dårligere spiller når hun reiste hjem enn da hun kom.

Ledelsen i Norges Fotballforbund ble fornærmet, spesielt toppfotballsjef Nils Johan Semb. Med kryptiske uttalelser fikk de frem at Hegerberg er en primadonna.

Nå er hele opplegget annerledes. Mye bedre. Ganske mye av det som denne «primadonnaen» påpekte, er nå på plass.

Nå har kvinne- og herrelandslaget samme budsjett, det er like mange ungdomslandslag på både jente- og guttesiden, A-spillerne tjener like bra når de er på landslaget, uavhengig av kjønn. Kvinnenes støtteapparat er blitt større.

Mye har endret seg siden Ada Hegerberg takket for seg.

For to år siden stilte Norge med et landslag uten energi. Spillerne så triste ut, treneren hadde tristest ansikt av alle, selvtillit manglet. Det var virkelig ikke bra.

Se, de smiler!

Så ble det altså tatt tak. Det sportslige vendepunktet kom da Norge slo Nederland i VM-kvalifiseringen. Flaksen var på norsk side, rett nok, men med VM-plassen begynte oppturen.

De spillerne som var med for to år siden, fremstår nå med et annet humør og i en helt annen fysisk form. Nye, unge spillere har kommet til og gitt laget vitalitet. Et lag å like.

Uansett – i neste turnering, som forhåpentlig er OL i Tokyo, må vår og verdens beste spiller være med. Noen bistre menn i NFF er borte, trener Sjögren har ikke lukket døren og direktør for elitefotball, Lise Klaveness, har fått ansvaret for å løse floken.

Kan Ada Hegerberg selv gi litt, kan sikkert Klaveness og Sjögren gjøre det også.

Ja, det må være frivillig å spille for landslaget, og en rekke mannlige spillere har gjennom årene avstått uten at noen har bråkt med dem.

Men de har ikke vært i verdensklasse.

Det er Ada Hegerberg.