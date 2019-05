«Noen begynte å snakke sammen. Nå har idretten fått en outsider.»

Kina får skylden for mystisk utslipp av ozon-skadelig gass

Når Berit Kjøll nå før Idrettstinget ikke bare er en outsider, men en som ikke kan avskrives som ny idrettspresident, så er det egentlig en merkverdighet.

Sittende Tom Tvedt har bare en periode bak seg og vil gjerne fortsette. Slikt pleier å bli lyttet til.

Men valgkomiteen viste ham ryggen og vil hente inn Sven Mollekleiv. Og slik så det ut. Valget på president ville bli det minst spennende under Idrettstinget på Lillehammer.

Mye å vise til

Så begynte noen å snakke sammen, initiativet kom visst nok fra Håndballforbundet. De vil hverken ha Mollekleiv eller Tvedt, de vil ha Berit Kjøll.

Kjøll? Ja, kanskje det, et kjent navn, en rutinert næringslivsleder, en kvinne med stor idrettsinteresse. Det blir signalisert interesse fra både særforbund og kretser. Nå har så mange åpnet for Kjølls kandidatur at det kan stå om noen få stemmer når president skal velges søndag formiddag.

Men hva taler for Kjøll i kamp mot Mollekleiv, og eventuelt også Tvedt?

Som samfunnsaktør er hun velkjent, særlig for lesere av finansavisene, gjennom tunge direktørstillinger og styrelederverv i næringslivet (Telenor, DNB, SAS, Hurtigruten, Flytoget, Huawei og mye mer). Som type er hun uredd og åpen, en kvalitet i seg selv i en organisasjon som har gjort seg upopulær ved det motsatte.

Den dype kunnskapen

Likevel – det å være president i Norges idrettsforbund er ikke en paradegren for en direktør eller en politiker, men mer et tillitsverv der dyp kjennskap til idretten på alle plan er viktig. Den som ikke har det, får lett trøbbel.

Der kan hun ikke måle seg med Tvedt og Mollekleiv. Hvor stort er dette problemet?

Ikke i det hele tatt, mener hun selv og viser til Rytterforbundet, Skiforeningen, Turistforeningen og lokalidrett, der hun har hatt oppgaver på forskjellige nivåer.

Kandidatene i presidentkampen Tom Tvedt Født: 31. januar 1968 Fødested: Stavanger Idrett: Håndball Idrettslige prestasjoner: 25 landskamper Yrke: Tidligere politiker Karriere: Tidligere salgssjef, ordfører Randaberg 1999-2007, fylkesordfører Rogaland 2007–2011. Idrett: President Norges idrettsforbund fra 2015. Medlem av idrettsstyret fra 2011. Berit Kjøll Født: 30. november 1955 Fødested: Oslo Idrett: Håndball Jobb: Direktør for Huawei Norge (siden 2011). Tidligere jobber: Administrerende direktør i Kilroy Travels, Tusenfryd, Flytoget og Steen & Strøm. Divisjonsdirektør i Telenor (2004-2008). Styreerfaring: DNB, SAS, Hurtigruten, Oslo universitetssykehus, Den Norske Turistforening, SJ Norge AS, Norges Rytterforbund. Sven Mollekleiv Født: 2. mars 1955 Fødested: Bergen Idrett: Fotball Tidligere jobber: Informasjonssjef i Norges idrettsforbund fra 1984 til 1986. Markedssjef i Norges Fotballforbund fra 1988 til 1991. Fra 1991 til 2001 var Sven Mollekleiv generalsekretær i Norges Røde Kors. I 2001 ble han frivillig president i Røde Kors, samtidig som han ble direktør for samfunnskontakt i DNV GL. Styreleder i Vålerenga Fotball fra 2002 til 2006. Utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2015

Så får vi se hvor imponert tingforsamlingen med sine 166 stemmeberettigede er over det. Vi vet noe om hvilke kretser og særforbund som støtter hvem, men det er også tydelig at mange ikke har bestemt seg ennå. Og når mailene flyr og telefonene gløder, dreier mer og mer seg om Berit Kjøll, blir det visket.

Mye vil avgjøres av hvordan kandidatene fremstår på selve tinget.

Det er i hvert fall gledelig at Tinget har så kvalifiserte kandidater å velge blant – Tvedt som har vist seg som en dyktig president etter at han omsider hadde nølt fra seg, Mollekleiv og Kjøll som begge har mye og dokumentert erfaring å vise til.

Kamp helt inn

Ifølge VG har store forbund som Fotballforbundet og Skiforbundet bestemt seg for Mollekleiv. Men om dette er en fordel og ulempe overfor de mindre forbundene er det vanskelig å vite. De største kretsene, som Oslo og Trøndelag, skal også være på Mollekleiv-siden. Men det må mer til.

Midt oppe i dette står Tom Tvedt fortsatt på, og det hadde han neppe gjort hvis han ikke hadde signaler på at et gjenvalg er mulig. Den tilliten han tapte de to første årene, har vært vanskelig å hente tilbake.

Nå begynner han å få sving på det meste, og mye peker oppover i norsk idrett. Det kan han vise til

For sent, mener de fleste. Mollekleivs forsprang etter valgkomiteens innstilling lar seg ikke innhente lett, og kanskje må det en outsider til.

Den outsideren er i så fall Berit Kjøll.