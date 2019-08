«Rosenborg har våknet. Hvordan skjedde det?»

Tilskuerne sviktet, Rosenborg tapte kamper og turbulensen var kraftig. Det ble diskutert om Eirik Horneland burde få sparken. Mange av dem som hadde vært uenige i avgjørelsen om å kvitte seg med Kåre Ingebrigtsen for et år siden kom på banen. Slik Rosenborg spilte, der de ble most av Molde, ydmyket av Haugesund, Bodø/Glimt og Stabæk, og slått ut av cupen mot Aalesund, var det lett å latterliggjøre styrets beslutning om å kvitte seg med treneren som vant tre strake seriegull før han mistet jobben.