Sannsynligvis et meget godt valg av RBK

For tolv år siden var Mikael Dorsin stjerne på Rosenborg-laget. Han satt på utgående kontrakt og krevde i likhet med Miika Koppinen engangsbeløp, såkalt «sign-on-fee», for å signere ny avtale. Dette var over ti år etter at Bosman-dommen hadde endret maktbalansen i internasjonal fotball. Bosman-dommen styrket spillernes posisjon opp mot klubbene.