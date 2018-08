«TIL vil selge Bakenga raskest mulig»

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) deltok offisielt under Irans ambassades feiring av den islamske revolusjonen

Saken oppdateres.

For snart ett år siden – den 16. august 2017 – ble daværende RBK-spiller Bakenga på siste dag av overgangsvinduet en av «Gutan».

Mushaga Bakenga har et navn i norsk fotball. Som 17-åring fikk han elitedebuten sin for Rosenborg i september 2009. To år seinere dunket han inn 12 mål for Rosenborg i Eliteserien, noe som fanget interessen for utenlandske klubber. Etter at RBK hadde takket nei til Hannover endte det i 2012 med overgang til Club Brugge.

Fra den belgiske klubben endte det med flere utlån før det ble retur til norsk fotball og Rosenborg i 2016. Der scoret han respektable syv seriemål på bare ni kamper.

Sommeren for ett år siden lå TIL under nedrykksstreken og kjente dragsuget mot 1.-divisjon bli sterkere for hver dag som gikk. En skadet Runar Espejord var ikke i nærheten av verken spill eller toppform. Samtidig hadde millionkjøpet Slobodan Vuk floppet helt. Med nytrener Simo Valakari på plass var det en viss nytenning å spore.

Likevel trengte TIL friskt blod også på banen. Dermed startet kappløpet med tiden som ledet frem til den siste dagen i overgangsvinduet forrige sommer.

Få trodde den gangen at TIL kunne få en spiller som Bakenga. En som han skulle i utgangspunktet ikke være interessert i å komme til et nedrykkslag. Noen telefonsamtaler fra Simo Valakari endret alt, og overbeviste trønderen om å spille for TIL og Tromsø ut sesongen.

For penger TIL den gang egentlig ikke hadde, lønnet de Bakenga ut året. At Bakenga ble hentet var helt riktig på det tidspunktet, og ga noen avgjørende effekter utover høsten.

Begeistringen blant dem som følger TIL ble større. Det ble lettere å tro på å berge plassen etter at en slik spiller ble presentert.

Også internt i spillerstallen økte troen på at Eliteserien 2018 var fullt mulig å klare. Ikke bare kom ledelsen med en ny trener, de kom også med en kjent spiller.

Å hente Bakenga var et sterkt signal fra Nordens Paris som vakte oppsikt også hos de daværende tabellnaboene. Et signal om at TIL måtte tas på alvor.

Bakenga endte sesongen med tre eliteseriemål, som alle tre på hvert sitt vis var viktige. Jeg var til stede på Nadderud da Bakenga hadde sin kanskje beste kamp i TIL-drakten. Mot et normalt sett sterkt Stabæk-lag var Bakenga direkte god, og scoret ett av målene i kampen TIL vant 2–1 den 22. oktober i fjor.

Dessverre for både TIL og Bakenga ble sesongen kraftig kuttet ned av en skade som oppsto på trening noen dager etter.

Det gikk likevel ikke lang tid før Simo Valakari og TIL kom på banen med et kontraktstilbud på to nye år. Etter mye om og men signerte Bakenga til slutt på en relativt lukrativ avtale med TIL ut 2019-sesongen 3. januar i år.

Alle som har fulgt TIL i 2018 vet at Bakengas karriere ikke har gått særlig på skinner siden den gang. Med en lønningspose som egentlig forteller om en spiller som bør prege A-laget uke inn og uke ut er det noe annet som er levert.

Jeg er kjent med at TIL-ledelsen derfor har bestemt seg for å selge Bakenga hvis muligheten byr seg – og det allerede i dette overgangsvinduet. Hvis han skal gå til en annen norsk klubb er tiden knapp. Seinest 15. august må en avtale være i boks.

Årsaken er at Bakenga ikke har levert slik som forventet, og klubben ønsker å se på andre muligheter. At Runar Espejord er i god form, samt at Mikael Norø Ingebrigtsen har returnert, gjør avgjørelsen enda enklere.

Sist søndag fikk trønderen prøve seg de siste fem minuttene, og på overtid kunne han berget ett poeng. Han fikk ballen alene med målvakten, men ble tatt igjen av en Haugesund-stopper. Dermed ble Bakenga det synlige stempelet på 1-2-tapet.

Utfordringen er at spillere som Bakenga ikke er direkte enkel å omsette. Hvem vil ha en spiss uten seriemål på snart 10 måneder?

I et åpenhjertig intervju med iTromsø i forrige uke fortalte Bakenga hvor vanskelig han hadde hatt det i vårsesongen – særlig utenfor banen. Slikt skal man ha respekt for, men i en profesjonell fotballverden må også TIL ta tøffe valg som innebærer at spillere ikke lenger er ønsket.

Bakenga antydet også at han ikke så lenger enn til desember i TIL-drakten, selv om kontrakten er halvannet år til.

Videre snakket Bakenga han hadde takket nei til muligheter i utlandet i sommer. Han kom gratis fra RBK. Kanskje er løsningen at han også må gå gratis for å få fart på sin egen karriere igjen.

Det er lett å være etterpåklok å si at valget om å forlenge Bakengas kontrakt var feil. Men under Simo Valakari har en rekke TIL-spillere forbedret seg radikalt. Erkjennelsen av at alle ikke kan lykkes, selv om de har finnen som sjef, er viktig å ta inn over seg.

I en klubb som TIL er alle spillerne egentlig til salgs. Men i den grad klubben opererer med en liste over hvem de faktisk ønsker skal selges, ligger Bakenga helt i toppen per i dag.