– Tyrkia ville ha Warholm disket

Saken oppdateres.

Norges friidrettsforbund har fått beskjed om at det ble lagt inn protest mot Karsten Warholm etter nordmannens gulløp på 400 meter hekk torsdag kveld, skriver NRK.

– Vi har fått informasjon om at ble lagt inn en protest mot Karsten etter løpet i går. Vi vet ikke fra hvem, og på hvilket grunnlag, sier sportssjef i Norges Friidrettsforbund Håvard Tjørhom til NRK.

Statskanalen mener å vite at det var Tyrkia som protesterte. Deres mann Yasmani Copello tok sølv bak Warholm.

Ifølge Tjørhom skal det ikke være fare for at 22-åringen fra Ulsteinvik mister sin gullmedalje. Sportssjefen sier at juryen har avvist protesten.

Tyrkernes protest skal ha vært mot Warholms hekkepassering i den siste svingen.

– På TV-bildene kan det se ut som han går på utsiden av den ene hekken. Men juryen har tilgang på bilder fra alle vinkler, og har kommet fram til at det ikke skjer noe ureglementært, sier Tjørhom.

Warholm ble skikkelig truet av tyrkiske Copello under torsdagens EM-finale, men holdt unna på de siste meterne. Nøyaktig ett år etter det sensasjonelle VM-gullet i London, ble Warholm også europamester. Han satte også norsk rekord med tiden 47.64.

Fredag kveld løper sunnmøringen finale på den ordinære 400-meteren i EM.