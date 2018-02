Disse idrettene vil flest nordmenn se i OL

Saken oppdateres.

Det er Jet Set Sports/CoSport som er Norges idrettsforbunds offisielle leverandør av billetter til OL. For et par uker siden fikk Norges idrettsforbund (NIF) en oversikt som viste at 597 billetter var solgt her hjemme.

– Det er det tallet vi har oppgitt til ambassaden, men nordmenn kan kjøpe billetter hvor som helst, sier arrangementssjef i NIF, Elisabeth Seeberg.

Den norske ambassaden i Sør-Korea regner med at det er et par tusen nordmenn i området når OL blir arrangert. Mange bor der, og noen kommer for å følge de norske gullhåpene.

– Det er også nordmenn som bor i nærliggende områder, og da er det er kort flyreise over, sier Seeberg.

Mange av OL-utøverne vil også ha venner og familie til stede i Sør-Korea. Det er dermed vanskelig å tallfeste akkurat hvor mange nordmenn det blir å se på tribunene under mesterskapet.

Det som er klart er at langrenn er den mest populære idretten for dem som har sikret seg billett (rundt 260) via CoSport. Under OL i Sotsji tok Norge 11 av totalt 26 medaljer i langrenn, deriblant fem gull.

Billettene her et også blant de billigste, og koster rundt 600 kroner. Skiskyting kommer på annenplass, med rundt 160 solgte billetter. Disse koster rundt 900 kroner.

De som skal de det norske ishockeylandslaget, må ut med 1300 kroner. Billettene til hopp, stor bakke, er på nesten 2000 kroner stykket.

800 billetter til gjester

Idrettsforbundet reiser også med en del representanter til OL, selv om det vil være langt færre folk til stede under årets OL enn hva som har vært tilfellet tidligere.

Fra NIF-styret reiser Tvedt og visepresident Kristin Kloster Aasen, men sistnevnte er først og fremst til stede i OL som medlem av Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Også generalsekretær Karen Kvalevåg og ytterligere seks personer fra NIF-administrasjonen vil være på plass i Sør-Korea.

– Vi har også med oss gjester som kronprinsen, statsministeren, og presidentene i særforbundene som har deltakere. I tillegg har vi med noen sponsorer, forklarer Seeberg.

Hun regner med at det går med rundt 800 billetter til alle gjestene, den norske ambassaden og sjømannskirken i Okpo (Sør-Korea).

270.000 ledige billetter

75 prosent av billettene til OL i Pyeongchang skal nå være solgt. Det vil si at det gjenstår rundt 270.000 billetter en uke før lekene i Sør-Korea begynner.

Lederen for organisasjonskomiteen i Pyeongchang, Lee Hee-Beom, har troen på at de siste 25 prosentene vil bli solgt.

– Vi har mange dyre billetter igjen, så vi trenger noen nødstiltak for å øke billettsalget, sier Lee ifølge insidethegames.

Det skal blant annet være en del billetter igjen til åpningsseremonien. Her koster de dyreste billettene over 10.000 kroner.

– OL i Vancouver og Sotsji hadde ingen problemer med å selge de dyre billettene, forklarer Lee.