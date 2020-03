Reuters: Japan ber IOC om å utsette Tokyo-OL ett år

Det er i hovedsak to grunner til at hjemmekontoret gir deg smerter i nakke og rygg: Her er måten å bli kvitt plagene

Det er nyhetsbyrået Reters som melder at Abe har bedt Bach og Den internasjonale olympiske komité (IOC) om utsettelsen. De olympiske sommerlekene skulle etter planen arrangeres fra 24. juli til 9. august, men alt tyder nå på at de utsettes til 2021.

I løpet av de siste dagene har flere krevd at lekene utsettes. Natt til mandag opplyste Canada at de ville droppe OL om ikke lekene ble utsatt ett år, mens Australia varslet at det ikke er praktisk mulig for dem å delta fra 24. juli.

Mandag ba Idrettspresident Berit Kjøll idrettsstyret om å beslutte at Norge ikke sender utøvere til Tokyo-OL dersom lekene ikke utsettes.

Hadde telefonmøte tirsdag

Tirsdag hadde Japans statsminister Shinzo Abe og IOC-president Thomas Bach et telefonmøte for å snakke om situasjonen.

Abe sa mandag for første gang at lekene ikke kan avholdes slik situasjonen er i dag.

– Om jeg blir spurt om OL kan avholdes i dette øyeblikk, må jeg si at verden ikke er i en situasjon som gjør det mulig, sa han i nasjonalforsamlingen.

– Koster Japan 67,5 millioner kroner

Utsettelsen vil ifølge japanske økonomer koste vertslandet dyrt i form av utgifter og tapte inntekter, skriver nyhetsbyrået DPA.

– Om IOC velger å utsette 2020-OL, vil det koste Japan om lag 640,8 milliarder yen, sier økonomiprofessor Katsuhiro Miyamoto ved universitetet i Kansai.

Summen tilsvarer 67,5 milliarder kroner etter dagens kurs, ifølge NTB.

Forrige uke vedtok det europeiske fotballforbundet (Uefa) at sommerens fotball-EM utsettes til sommeren 2021.

