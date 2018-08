Sondre Nordstad Moen skadet seg i Kenya i vår. Søndag løper han for EM-gull

Saken oppdateres.

BERLIN: Lettere henslengt sitter Sondre Nordstad Moen og venter på at pressetreffet skal begynne. Etter hvert tusler han frem og begynner på intervjurunden.

– Skal vi sitte eller stå, spør han?

– Det som passer dine bein best.

– Da sitter vi, smiler langdistanseløperen. Han trenger å spare all energi han kan før maratonen han skal gjennom søndag.

Sondre Nordstad Moen Født: 12. januar 1991 (27 år) Fra: Trondheim Representerer: SK Vidar Meritter: Europeisk rekord på maraton (2.05.48) Norsk rekord på halvmaraton (59.48) EM-gull på 10.000 meter U23 i 2011. 19. plass på maraton under i OL i Rio 2016 Ble tildelt Olavsstatuetten i 2017

Enkle forhold

Trønderen har nettopp ankommet EM-byen. Torsdag dro han ned fra høyden i Sestriere i Italia, men normalt lever han i 2400 meters høyde i Kenya. Han anslår at han hadde mellom 230 og 240 døgn i høyden i fjor.

Der, under enkle forhold, har han bodd store deler av de siste årene.

– Løping er en idrett hvor det du trenger er mat du ikke blir dårlig av og en seng, smiler han.

Første gang han dro dit, var tilbake i 2009. Den gangen var det for å få nye impulser og å kunne trene i nærheten av de beste langdistanseløperne i verden. Slik er det ikke lenger. Livet i Kenya er blitt hverdag, og etter hvert har trønderen også løpt seg inn i verdenseliten selv.

– Jeg vet hva jeg får der av vær, løpsforhold og treningsmatching. Derfor har jeg holdt meg til det. Så har jeg funnet ut litt hva som fungerer for meg. Når du nærmer deg de beste, så ser du også hva du kan gjøre bedre enn dem også, mener han.

I vinter var toppidrettssjef i friidrettsforbundet, Håvard Tjørhom, nede og besøkte Nordstad Moen. På det tidspunktet var formen mildt sagt god.

– Jeg fikk lånt meg en sykkel der nede, for å være med Sondre på øktene og få et inntrykk av hverdagene hans der nede. Jeg hadde mer enn nok med å sykle med ham. Han ga meg tips underveis, om at nå kommer det en motbakke der fremme, at jeg måtte gi gass. Han tok meg igjen så det holdt i motbakkene, ler Tjørhom.

Helseutfordringer

Samtidig byr et liv i Kenya på utfordringer. Treningshverdagen er god, men da helseproblemene meldte seg tidligere i år, var det vanskelig å få skikkelig oppfølging fra kvalifisert personell.

Han har slitt med lysken i en lengre periode nå. Det hele startet nettopp på løpeturer på stiene i Kenya.

– Jeg sprang på litt småsleipt underlag i slutten av mars. Det var der det startet. Et par uker etter Bislett så flyttet det seg litt opp til nederste del av mageregionen. Det er noe som ligner på en idrettsbrokk. Det kan være litt utfordrende der nede. Det er mange selvlærte folk som gir massasje – noe som fungerer så lenge du er i skikkelig balanse og ikke har skader, men med en gang du får det, så er det litt vanskelig å få den oppfølgingen du bør ha, sier Nordstad Moen.

Problemene med lysken har gjort at langdistanseløperen har endret planen før EM. Han skulle egentlig løpe 10.000 meter, men lysken setter en stopper når hurtigheten skal trenes. Derfor blir det maraton i årets mesterskap.

Tjørhom sier at det har vært en utfordring at Nordstad Moen har vært i Kenya når han har slitt med skade.

– Vi har snakket litt om å finne andre løsninger. Han har vært gjennom litt det året her. Jeg tror det finnes mange veier for å nå et godt resultat. Vi kan ikke tvinge frem noen løsninger som ikke han er komfortabel med, samtidig som man må lete etter ting man kan bli bedre på, sier Tjørhom.

– Det har kanskje blitt litt mer utfordrende etter hvert som jeg har valgt å oppholde meg der over tid. Tidligere var jeg kanskje en måned der nede, og så seks uker hjemme. Da fikk jeg ryddet opp i litt småtrøbbel og sånn, sier Nordstad Moen selv.

– Jeg løper for gull

Til tross for helseplagene, er han blant favorittene på maraton i EM. Han har selv den europeiske rekorden på 2.05.48.

Det blir neppe slike tider søndag, tror 27-åringen.

– De siste øktene jeg har gjort, indikerer at jeg er rundt 80 prosent, såfremt jeg kan løpe smertefritt lenge nok. Nå har jeg kun fokuset på løpet i morgen.

– Det er jo et stykke unna, da, 80 prosent?

– Ja, det er det. Men det kommer jo an på hva du sammenligner med. 2.10 er 80 prosent av 2.04-form, mener han.

En tid på 2.10 på maraton ville holdt til gull forrige gang maraton sto på EM-programmet i 2014. Til tross for skaden, er det også målet søndag for nordmannen.

– Jeg har kun fokus på å prøve å løpe avslappet de første 35 kilometerne. Så får vi se hvor i løpet jeg er, om jeg er i tet eller nummer 10–15. Jeg springer for gull. Jeg kan ikke love noe, det har vært langt ifra en optimal oppkjøring. Øktene jeg har gjort, kan indikere at jeg kan gjøre en maraton rundt 2.10. Det blir ikke noe 2.05-løp, tror trønderen.

Løpet begynner klokken 10.00 søndag.