Sveriges landslagstrener slått ut av norovirus: - Vi har isolert ham

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Det er den svenske avisen Expressen som melder dette.

Ole Morten Iversen fra Meråker trener de svenske langrennsdamene. Han skal være slått ut av noroviruset, en svært smittsom magetarminfeksjon.

– Vi har isolert ham nå, sier Per Andersson, landslagslege, til avisen.

Noroviruset er idrettsutøvernes store skrekk i mesterskap. I den norske leiren satte man i gang strenge hygienetiltak da det ble kjent tirsdag at smitten hadde brutt ut blant 1200 sikkerhetsvakter i OL-byen.

Da Adresseavisen snakket med Petter Olberg i OL-løypene onsdag, var han imidlertid optimist med tanke på situasjonen.

– Jeg syns arrangøren har satt i gang gode tiltak, sa Olberg.

Senere ble det altså kjent at svenskens langrennshåp, Stina Nilsson, må klare seg uten treneren sin på ubestemt tid. Den svenske landslagslegen anslår at det er en stor mulighet for at Iversen ikke kan være sammen med utøverne sine på OLs første øvelse for kvinnene, 15 km skiathlon på lørdag. Ingen svenske utøvere skal være slått ut av viruset.