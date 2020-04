Gjennombruddet som måtte vente

Hva gjør du når et løp du har sett frem til i månedsvis blir utsatt? Når du har tilbrakt utallige treningstimer i bilen din, pugget veibeskrivelser, analysert svinger, skrudd på verkstedet og løpt intervaller for å holde deg skjerpet – og ikke får bruk for noe av det? For Oliver Solberg (18) ble løsningen å arrangere rally-VM likevel, på egen hånd.