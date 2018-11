Her kjemper Petter Solberg mot tårene etter sønnens ord

Marie Sæbø studerte ballett, men drømmejobben var et annet sted. Her er landets mest populære arbeidsplasser

Saken oppdateres.

«Hvordan var det å se ham sånn, da?»

Dette spørsmålet utløste noen følelsesladete sekunder i fredagens utgave av Lindmo.

Rallylegenden Petter Solberg (43) har slitt med sykdommen sarkoidose det siste året. Og sønnen Oliver (17) var tydelig preget da han skulle fortelle om hvordan han opplevde farens sykdomsperiode.

– Det var veldig uvant, for han er alltid veldig hyper og veldig motivert, virkelig vill. Nå mistet han gnisten helt, forteller Oliver Solberg i programmet, som du kan se et klipp fra her.

Kjempet mot tårene etter sønnens ord

Sarkoidose er en sykdom som kan ramme mange organer. I Petter Solbergs tilfelle fant legene en brun flekk på bilder av lungene etter en rallyulykke i Riga i 2017.

Blant symptomene på sykdommen er muskelsmerter og slapphet.

– Han var veldig sliten og lav på energi. Han ville nesten ikke kjøre! forteller Oliver Solberg.

17-åringen er selv et stort rallytalent. Han har kjørt med faren siden han var liten gutt.

– Det var hardt å se han miste motivasjonen for å kjøre. Vi har alltid motivert hverandre. Når ikke han hadde motivasjon, var det hardt også for meg. Jeg har alltid ville ha hans hjelp med set-up. Jeg spør alltid om hjelp, men nå kunne han ikke hjelpe. Så det var tøft en stund. Men det gikk fort bra, sier Solberg i programmet.

Petter Solberg ble tydelig rørt av sønnens ord. Han kjempet mot å holde tårene tilbake.

– Dette er tøft, altså. Det må jeg faktisk innrømme.

På bedringens vei

Petter Solbergs kone Pernilla Solberg har sett programmet. Hun ble overrasket over det sønnen sa.

– Det var en aha-opplevelse for meg. Wow, det har gått hardt utover Oliver. Det har vi kanskje ikke snakket om, men det kom tydelig frem i intervjuet. Det var rørende å se, sier Pernilla Solberg til Aftenposten.

Petter Solberg er på bedringens vei. Forrige helg gjorde han comeback i WRC2-klassen i Spania. Da endte han på tredjeplass.

Pernilla Solberg gleder seg over at ektemannen føler seg bedre.

– Det går bra. Det går mye, mye bedre nå. Det verste er over, sier hun.