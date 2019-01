Schumachers sønn skrev under for Ferrari

Even Myreng Kjellesvik med sin første scoring på hjemmebane

Her er Gossen-jenta marginer fra å avgjøre landskamp

Saken oppdateres.

19 år gamle Mick Schumacher signerte lørdag under kontrakten som gjør ham en del av Ferraris talentakademi. Han blir en del av lagets testprogram kommende sesong.

Schumacher junior var glad og lykkelig etter at avtalen var i boks.

– Ferrari har hatt en stor plass i hjertet mitt helt siden jeg ble født. De har også hatt en stor plass i hjerter hos hele min familie, og derfor ser jeg frem til å ta dette skrittet, sier han.

VI HAR SKREVET OM MICK SCHUMACHER TIDLIGERE: Faren er en av sportens største legender. Nå spås sønnen en lysende fremtid.

Tyskeren vant sist sesong Formel 3-mesterskapet. Med det rykket han opp til nivå to, der han fortsatt skal kjøre for Prema Racing.

Ungguttens far, Michael Schumacher, kjørte for Ferrari mellom 1996 og 2006. For fem år siden pådro han seg en alvorlig hjerneskade etter en skiulykke. Han er ikke blitt sett offentlig siden.

(©NTB)