Vil kaste lettkledde kvinner ut av idretten: – En fullstendig utdatert ordning

Saken oppdateres.

I starten av juli arrangeres VM i speedway i svenske Norrtälje. Såkalte «grid girls» er en del av disse konkurransene: Lettkledde kvinner som blant annet viser hvilken bane førerne skal starte på. De er også med på podiumsseanser og gjør andre PR-oppdrag.

Men disse damene er uønsket under VM i Sverige, sier idrettsminister Annika Strandhäll.

– Kvinner gjøres til objekter og forminskes til smykker i motorsporten, sier hun til avisen Dagens Nyheter, ifølge Aftonbladet.

Arrangøren står på sitt

Både Norrtälje kommune og det svenske motorsykkelforbundet har uttalt at de ikke vil ha «grid girls». VM-arrangøren derimot står på sitt.

– Ved å ta bort jentene ville man fjernet en del av kvinners rettigheter, siden man ikke vil tillate dem å være en del av arrangementet, har VM-sjef Torben Olsen nylig uttalt.

Det får minister Strandhäll til å se rødt.

– Arrangøren av speedway-VM forsvarer en fullstendig utdatert ordning. Kvinner og jenter har en plass i speedway – som ledere, styremedlemmer, sportssjefer og ikke minst som førere. Om man skal lokke unge jenter til speedway så skal det skje med hjelmer og hansker – ikke lettkledde vertinner, sier ministeren til Dagens Nyheter.

Bråk i formel 1

Før denne sesongen vedtok formel 1-sirkuset å fjerne podiumsdamer. Det skjedde blant annet etter at superstjernen Lewis Hamilton fikk massiv kritikk i 2015:

På podiet feiret vinneren – som vanlig – med å sprute champagne. Ikke mot tilskuerne eller konkurrenter, men rett i fleisen på en av podiumsdamene. Det skapte overskrifter og debatt verden over, også her til lands.

– Dette er å vise null respekt for damer. Det er kvinnefiendtlighet, sa den norske professoren Gerd von der Lippe til Bergens Tidende. Hun har doktorgrad i idrettssosiologi og idrettshistorie.

– Kvinnene blir tilskuere til det han gjør i en sport som tradisjonelt er en gutta boys-idrett med fart, spenning og dristighet, uttalte von der Lippe.

Kranglet før sykkel-VM

«Grid girls» finnes fortsatt i flere motorsportgrener. Men fenomenet er på vei ut andre steder. Arrangørene av sykkel-VM i Bergen sist sommer sa nei til å ha vakre damer på podiet for å kaste glans over vinneren.

– Det er litt patetisk hele greien, synes jeg. At damer skal stå der bare for å kaste glans, synes jeg er flaut, uttalte VM-sjef Harald Tiedemann Hansen til Bergens Tidende.

Det var flere som tok til motmæle mot det de mente var politisk korrekthet. En av dem var tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen.

– Jeg synes debatten er helt fjern. Mange damer har fått en karriere etter å ha fått muligheten som podiumsdamer og blitt sett på TV. Mange av dem gjør en kjempejobb utenom også, og flere lever av å være podiumsdamer, sa Arvesen.

– Den norske moralen

Beslutningen i Norge fikk også sykkelrittet Vuelta a España til å fjerne podiumsdamene. Da «klikket det» for Brian Holm, den danske sportsdirektøren i storlaget Quickstep Floors.

– Dette er noe nordmennene har funnet på. Dette er den norske moralen. Jeg ble så forbannet og sur da jeg så overskriften om Vueltaen, sa Holm til NRK.

– Selvfølgelig er det Norges feil at podiedamene forsvinner. Det er de som startet det. Det var de som fant på at det var sexistisk og at det er en «utstilt kvinne». Jeg tror Australia også har fulgt etter. Ikke engang svenskene kan finne på noe slikt, og er det noen som er idioter, så er det svenskene. De har ikke engang sykkelløp, sa Holm.

Men svenskene har speedway-VM, og nå jobbes det altså med å holde «grid girls» unna.

– Etter en høst og vinter der #metoo-bevegelsen har sveipt over hele verden skulle man tro at de fleste hadde fått opp øynene, sier idrettsminister Annika Strandhäll.