Saken oppdateres.

«Jeg synes det er tøft å se på når Magnus er så uinspirert».

Det skrev stormester og tidligere toppsjakksjef Jonathan Tisdall på sin Twitter-konto mens Magnus Carlsen satt og prøvde å redde remis.

Det klarte han til slutt. Men dette var egentlig dagen der verdensmesteren skulle jakte seier mot Vladimir Kramnik, en seier som ville ført han opp i ledelsen av Tata Steel Chess.

Partiet var Carlsens tredje med hvite brikker i turneringen. Alle har endt i remis.

– Det tydeligste tegnet på at han er uinspirert, er at han ikke har noen nye ideer i åpningen. Med hvite brikker har det ikke vært imponerende, forklarer Tisdall til Aftenposten.

Hammer ble overrasket

Takket være seieren med svarte brikker over Baskaran Adhiban ligger Carlsen på femteplass i storturneringen. Det er kun et halvt poeng opp til ledertrioen Anish Giri, Viswanathan Anand og Shakhrijar Mammedijarov.

Likevel er ekspertene bekymret. Det er spilleren med de hvite brikkene som har fordelen av å flytte først. Dermed er det forventet at verdensmesteren med hvite brikker skal skape større problemer for motstanderen.

– Man kan se det på kommentarer fra TV-eksperter og folk på nettet. Magnus har spilt åpninger som er allment kjent at ikke er farlig på høyt nivå, sier Tisdall, før han igjen trekker frem Kramnik-partiet:

– På en sånn dag med hvit kan man begynne å lure. Man må få til litt mer enn det.

Kramnik er riktignok tidligere verdensmester og nummer syv på verdenrankingen. Men Carlsen fikk likevel kritikk for å ikke skape mer trøbbel for russeren. Etter rundt 40 trekk begynte computervurderingene dessuten å tyde på en klar fordel til Kramnik.

– Det ble en forsvarskamp for Magnus. Det er pussig nok med hvite brikker. Det er overraskende, sa Jon Ludvig Hammer i TV 2s sending.

FAKTA: Magnus Carlsens partier i Tata Steel Chess så langt Hvite brikker mot Fabiano Caruana: REMIS Svarte brikker mot Baskaran Adhiban: SEIER Hvite brikker mot Wei Yi: REMIS Svarte brikker mot Anish Giri: REMIS Hvite brikker mot Vladimir Kramnik: REMIS

Bae: – Det løsner ikke helt

Torstein Bae er kjent som den evige optimisten i NRKs sjakksendinger. Men Bae, som har tittelen internasjonal mester (IM) i sjakk, er heller ikke imponert over Carlsens spill i turneringen.

– Det er for så vidt noe av det samme gjennom lang tid i langsjakk. Det løsner ikke helt for ham. Hovedproblemet er at han får til for lite med hvite brikker, sier Bae.

Sjakkeksperten mener noe har skjedd med hvordan konkurrentene forholder seg til Carlsen.

– Han spiller egentlig ikke noe annerledes enn tidligere. Det kan virke som at motstanderne til Magnus har klart å finne et slags svar på metoden hans. Han har pleid ofte å velge forsiktige og uvanlige åpninger for å få et lite overtak. Så har han pleid å bruke dette overtaket til å skvise i flere timer, og til slutt vinne. Nå ender det ofte med en helt jevn stilling etter åpningen. Når han ikke har noe å jobbe med i det hele tatt, blir det vanskelig å vinne mot Kramnik og den ypperste eliten, forklarer Bae.

Fikk du med deg denne saken?

Ser positive tegn

Det er imidlertid også positive ting for Carlsen å ta med seg. Nordmannen er stadig på skuddhold til å sikre seg sin sjette seier i Tata Steel Chess – og sin første seier i en superturnering på over ett år.

– Han har ikke fått det til med hvit, men han har vært veldig spenstig med svart, sa TV 2-ekspert Hammer onsdag.

Torstein Bae fremhever i tillegg at Carlsen tross alt er ubeseiret.

– Han slet mot Kramnik, men han var så sterk i sluttspillet i det partiet, at han fant en måte å tvinge frem remis, sier Bae.

– Det er klart Magnus er en fantastisk spiller, med sin store forse i sluttspillet. Han er også blitt klart bedre defensivt enn tidligere, fortsetter han.

I lynsjakk vinner Magnus Carlsen stadig lekende lett. I romjulen tok han VM-gull etter en råsterk snuoperasjon. Les mer om hvordan Espen Agdestein opplevde det dramaet her:

– Kan fortsatt vinne turneringen stort

Etter hviledagen torsdag møter Carlsen den russiske veteranen Peter Svidler fredag. Stormester Tisdall vil holde øynene åpne etter positive tegn.

– Magnus kan fortsatt vinne turneringen stort. Det hadde vært fint å se ham spille opp mot sitt beste i klassisk sjakk igjen. Man blir litt frustrert. Jeg har ventet lenge på at ting skal begynne å klaffe.

* Juniorverdensmester Aryan Tari fra Lier er også på plass i Nederland i disse dager. Tari spiller i Challenger-klassen, på nivået under Carlsen. Etter fem partier står 18-åringen med tre remis, én seier og ett tap.