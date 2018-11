Carlsen åpnet VM med et brak. Så begynte han å rote.

I fjor satte hun verdensrekord. Nå skal hun jakte årsaken til at kroppen hangler

FABIANO CARUANA-MAGNUS CARLSEN 0,5–0,5

LONDON: Fabiano Caruana (26) kom seg til slutt unna VM-debuten med remis. Men han lærte hvert fall én ting: De neste ukene blir et blodslit.

Det var Magnus Carlsen (27) som hadde ulempen av svarte brikker. Men til slutt var det Caruana som måtte kjempe med ryggen mot veggen. Først etter over seks timers spill kunne amerikaneren innkassere halvpoenget. Ifølge chess.com-journalist Mike Klein er dette det lengste partiet mellom de to rivalene noensinne.

Da det hele var over, virket det som en evighet siden partiets første fase - der Carlsen overrumplet Caruana.

– Magnus spilte veldig aggressivt. Han hadde åpenbart tanker om å markere autoriteten sin fra start i VM-kampen, sier medredaktør i britiske Chess Magazine John Saunders.

Trekkene fikk publikum til å gispe

Saunders var blant sjakkentusiastene som fulgte det høydramatiske partiet med argusøyne i VM-lokalet.

Carlsen og Caruana satt på en scene. En glassvegg skilte dem fra publikum. Det var bra, for flere av trekkene fikk publikum til å gispe. Før tidskontrollen ved 40 trekk lå Caruana svært tynt an, men Carlsen klarte ikke å finne de aller beste trekkene. Partiet endte med at Carlsen presset i flere timer i sluttspillet - uten å bryte gjennom.

Dermed startet spillerne med remis – som i alle Carlsens foregående VM-kamper.

Carlsen kunne blitt den første spilleren som vinner en VM-åpning siden Veselin Topalov i 2010. Det ville også gitt et stort psykologisk overtak, mener Saunders.

– Nå som Caruana kom seg unna med remis, funker psykologien på en annen måte. Det er det en imponerende flukt av Caruana.

– Magnus har spilt et bra parti i dag, men han må jo fullføre, legger Saunders til.

Mente Carlsen ønsket å sjokkere

Da han våknet på luksushotellet Rosewood fredag morgen, hadde Magnus Carlsen spilt 16 VM-partier med de svarte brikkene. Ikke én eneste gang hadde han spilt siciliansk forsvar.

Men denne gangen brøt han mønsteret.

I VGTV-studio mente Jon Ludvig Hammer at hensikten bak det sicilianske forsvaret var å «sjokkere» Caruana.

Uansett om det stemmer eller ei: Magnus Carlsen fikk etter hvert overtaket i partiet. Etter to og en halv time beskrev den russiske sjakkstjernen Aleksandr Grisjtsjuk, som er ekspert for chess24.com under VM, Caruanas stilling med ordene «trist» og «desperat».

– Få hadde trodd dette

I sitt 21. trekk ofret Carlsen en bonde. Da var det tydelig at nordmannen var på tokt mot Caruanas sårbare konge.

Caruana var under et enormt press.

– Det er et drømmescenario for Magnus. Han presser både på stilling og tid med svart i første parti. Få hadde trodd dette før VM-kampen, kommenterte sjakkekspert Atle Grønn i NRKs studio.

Det ble imidlertid med det imponerende forsøket. Carlsen hadde på et tidspunkt en fordel tilsvarende tre bønder – et gedigent overtak på toppnivå. Men han klarte ikke å sette inn nådestøtet.

Caruana kom seg helskinnet til tidskontrollen – etter 40 trekk – og havnet aldri i prekær trøbbel igjen. Dermed er spillerne like langt før andre runde, der Carlsen får hvite brikker.

Langsjakk-VM i London fortsetter lørdag. VM spilles over 12 runder.