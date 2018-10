Carlsen fortsetter vond, ti år gammel trend. NRK-ekspert tror han vet hvorfor.

Ole Martin fikk høre at han var for tynn - nå er han Norges sterkeste mann

Saken oppdateres.

PETER SVIDLER-MAGNUS CARLSEN 0,5–0,5

Vålerenga gikk ned mot den russiske klubben Mednyi Vsadnik St. Petersburg torsdag kveld. Dermed ble Oslo-klubbens håp om å vinne European Chess Club Cup knust.

Sluttresultatet ble 4–2 til russerne, etter at Vålerenga-spillerne Nils Grandelius og Borki Predojevic tapte sine partier.

Magnus Carlsens parti endte med remis. Carlsen hadde riktignok en formidabel oppgave: Svarte brikker mot den russiske sjakklegenden Peter Svidler.

Carlsen startet turneringen med seier over Vladimir Potkin. Så har han avsluttet med fem strake remiser.

– Bare én seier er for lite. Det er litt skuffende, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn, som er NRKs sjakksendinger.

Syvende gang på rad

Det var overraskende at Carlsen valgte European Chess Club Cup som sin siste turnering før VM. For det første er det bare tre uker mellom turneringen og VM-kampen mot Fabiano Caruana. Og for det andre har ikke Carlsen deltatt i European Chess Club Cup på ti år.

I European Chess Club Cup har Carlsen opprettholdt en negativ - og litt merkelig - statistikk. Ifølge statistikk registrert av sjakknettstedet Matt & Patt, er det nemlig syvende lagturnering på rad der Carlsen har gått ned i rating. Trenden strekker seg tilbake ti år.

Disse turneringene er det snakk om:

European Chess Club Cup 2008 (-7 i ratingpoeng)

Sjakk-OL 2008 (-3 i ratingpoeng)

Sjakk-OL 2010 (-15 i ratingpoeng)

Sjakk-OL 2014 (-7 i ratingpoeng)

Lag-EM 2015 (-16 i ratingpoeng)

Sjakk-OL 2016 (-4 i ratingpoeng)

European Chess Club Cup 2018 (-4 i ratingpoeng)

Ratingsystemet er bygget opp slik at man går ned i rating om man leverer dårligere resultater enn forventet. I European Chess Club Cup har Carlsen for eksempel gått ned 4,3 ratingpoeng. Det betyr at han leder rankingen med 2,4 poeng ned til Caruana.

– Hvis det er dette spillet Carlsen har tenkt å vise frem i VM, er det for dårlig, sier Atle Grønn.

– Har ikke vært flink til å konsentrere seg

Men hvorfor går Carlsen ned i rating under lagturneringer?

Atle Grønn kommer med en teori - på bakgrunn av observasjoner under turneringen.

– Han er egentlig en ganske sosial fyr. Han er veldig glad i å se andre spille sjakk. Han har hatt veldig mye fokus på de andre partiene. Alle fornuftige vet at det ikke er det smarteste man kan gjøre. Han har ikke vært så flink til å konsentrere seg, sier Grønn.

– Han er kanskje ikke i samme boblen som i individuelle turneringer. Det kan ha noe med det å gjøre, sier sjakkjournalist Tarjei Joten Svensen.

Carlsens egen teori

Før sjakk-OL i 2016 konfronterte mattogpatt.no Carlsen med den dårlige trenden i lagturneringer. Da var Carlsen inne på av det samme som Grønn og Svensen.

– Det er jo på en måte en litt annen setting. Det er vanskelig å være så godt forberedt til partiene, sa Carlsen.

På spørsmål om han ville gjøre noe annerledes i fremtiden, svarte Carlsen slik:

– Jeg tror jeg bare må være flinkere til å følge rutiner og sånne ting. Det er lett å glemme det i sånne mesterskap.

Forteller om en Carlsen i godt humør

Nå vender Carlsen blikket mot en helt annen utfordring. Under VM i London blir det bare ham og Caruana. Mann mot mann. I dag etter dag.

– Det er bra denne turneringen har vært sosial. Kanskje det er det man trenger før VM, sier Atle Grønn.

Sjakkeksperten har merket seg at Carlsen ofte har vært kjapp med å gratulere lagkameratene med seire, selv om hans eget parti fortsatt har pågått.

Vålerengas lagleder Dag Danielsen forteller at verdensmesteren har glidd fint inn i gruppen.

– Det viktigste for Magnus er at klubben skal vinne. Dette er noe annet enn en individuell turnering. Han har vært veldig aktiv på lagmøtene og i godt humør. Han synes det er veldig gøy at laget har gjort det så bra, sier Danielsen.

Han håper å få med seg Magnus Carlsen også i neste års turnering. I år var første gang Vålerenga satset med et lag som kunne hevde seg helt i toppen.

– Det har vært en fantastisk opplevelse for oss. Vi startet klubben for ti år siden, og nå slåss vi helt i toppen på Europa-nivå. Jeg er utrolig stolt over det vi har prestert, sier Danielsen.