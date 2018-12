Carlsen med sensasjonelt tap for 16-åring: – En stjerne er født

Magnus Carlsen kjemper for endring. Nå kan sjakken forandres for alltid.

Saken oppdateres.

MAGNUS CARLSEN-SJAMSIDDIN VOKHIDOV 0–1

Magnus Carlsen (28) fikk en marerittstart da han tapte på tid i første runde av hurtigsjakk-VM. I det andre partiet ble vondt til verre mot Sjamsiddin Vokhidov (16).

Usbekeren er rangert helt nede på 992. plass på verdensrankingen i langsjakk. Carlsen spilte svært ukonvensjonelt i åpningen og fikk raskt et klart overtak på brettet.

Men så begynte nordmannen å rote. Først forsvant nordmannens fordel etter noen unøyaktige trekk. Så, med en enorm tabbe i det 22. trekket, ga Carlsen plutselig Vokhidov et vinnende overtak.

16-åringen vant verdensmesterens dronning. Etter det hadde han få problemer med å sikre seieren. NRK-ekspert Torstein Bae beskriver Carlsens nederlag som «virkelig sjokkerende».

– Det er en stjerne som blir født i dette øyeblikk når han vinner over Carlsen, sier Bae om Vokhidov.

ADAM TUKHAJEV-MAGNUS CARLSEN 1–0

Det første partiet endte på pinlig vis for Carlsen. Han tapte på tid mot antatt langt svakere Adam Tukhajev fra Ukraina.

Men det var Carlsen som hele veien spilte for seier med de svarte brikkene. Carlsen sto med én bonde mer, men slet med å utnytte overtaket. Initiativet i partiet svingte frem og tilbake. Det gikk fra gedigent Carlsen-overtak til remis-lignende – og tilbake. Til slutt ble det for mye for Carlsen, som i et uoppmerksomt øyeblikk lot tiden renne ut.

– Det er veldig, veldig uvanlig og en liten katastrofe, sa ekspert Torstein Bae i NRKs direktesending.

I hvert parti i hurtigsjakk-VM får spillerne 15 minutter + 10 sekunder ekstra pr. trekk. Det skal totalt spilles fem hurtigsjakkpartier 2. juledag. Totalt består mesterskapet av 15 runder fordelt på tre dager.

Denne artikkelen blir oppdatert etter hvert av Magnus Carlsens partier.