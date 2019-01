Carlsen brøt frustrerende trend: – Han er nok veldig lettet nå

Saken oppdateres.

Jorden van Foreest (19) ble lett match for verdensmesteren torsdag.

Nederlands stormester van Foreest lå sist i turneringen med sitt ene poeng foran onsdagens parti, og han var i realiteten uten sjanse med hvite brikker i Wijk aan Zee-turneringen. Det var klasseforskjell mellom tenåringen og den norske verdensmesteren.

Det var relativt jevnt til rundt 23 spilte trekk, men Carlsen snudde del hele stort til egen fordel i løpet av de neste få trekkene.

Etter trekk 30 viste computeren at det var 45 prosents sjanse for at Carlsen ville vinne, og kommentatorene til TV 2 mente at partiet neppe ville gå til 40 trekk. I tillegg til den fine stillingen hadde Carlsen en times overvekt tidsmessig.

– Er nok veldig lettet

I det 34. trekket var det over. Nederlenderen van Foreest ga opp, og Carlsens seier var et faktum.

– Det ble en veldig enkel match for Magnus. Han var for så vidt heldig med at motstanderen ville ha en ordentlig kamp, og det var ikke så veldig lurt av han, sier sjakkekspert Atle Grønn.

Han tror at verdenseneren er en lettet mann, etter at rankingspøkelset er midlertidig jaget vekk.

– Han er nok veldig lettet nå. Det har vært et mareritt som har forfulgt ham i lang tid, og det å endelig få en seier er nok en kjempelettelse for han, sier Grønn.

Hviledag i morgen

Med ett poeng og totalt tre av fem mulige poeng, hoppet Carlsen et stykke opp på sammenlagtlisten i turneringen.

Nå venter en hviledag, før turneringen fortsetter.

– Nå får han et lite pusterom, men han har fortsatt ikke slått en sterk spiller på flere måneder. Dette var ikke en ordentlig match for ham, men han brøt i alle fall den utrolig kjipe rekken med remiser. Om han fortsetter med dem, mister han ledelsen på verdensrankingen, sier Grønn

Onsdagens partier ble for anledningen spilt i Alkmaar, og Magnus Carlsen var under et visst press før partiet startet. Med tap ville han ha mistet førsteplassen på verdensrankingen, og med en ny remis ville ledelsen han hadde ned til Fabiano Caruana blitt knappet ytterligere ned.