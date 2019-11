Carlsen i trøbbel etter ny smell: – Et jordskjelv i sjakkens verden

Carlsen-trekket fikk TV-eksperten til å reagere: – Et av de merkeligste trekkene jeg har sett han gjøre noensinne

Saken oppdateres.

Magnus Carlsen – Wesley So 1,5 – 7,5

HØVIKODDEN: – Det er sifre som vi aldri kunne forestilt oss på forhånd, mente NRK-ekspert Torstein Bae.

For Carlsen var enorm favoritt før VM-finalen i fischersjakk startet mot Wesley So. Men etter kun tre partier er det den filippinsk-fødte amerikaneren So som har én hånd på gullet.

– Sensasjonelt. Vi må si det, la eksperten til.

So var naturligvis svært fornøyd etter seieren. Nå øyner han VM-tittelen.

– Selvfølgelig er jeg veldig fornøyd. Det var uforventet, sa So til NRK.

Carlsen tapte også det siste partiet på torsdag, og ligger nå hele seks poeng bak. Den første som når 12,5 poeng vinner gullet.

– Da snakker vi om et jordskjelv i sjakkens verden, hvis So tar en ny seier og leder 7,5-1,5. Da er Magnus helt avhengig av å vinne det siste partiet for å knappe innpå, sa Bae underveis i fredagens første parti.

Nytt tabbetrekk

I torsdagens tap spilte de to VM-finalistene det som ble beskrevet som perfekt sjakk frem til trekk 35. Da kom den avgjørende tabben fra Carlsen.

I fredagens parti var det derimot allerede trøbbel fra start. Men litt etter litt, kjempet Carlsen seg inn i partiet.

Denne gangen holdt det til det 37. trekket. Da spilte Carlsen sin hest til D4 og sjakkcomputerne gjorde store utslag.

– Dette ser ut som en stor tabbe av Magnus Carlsen, konstaterte Bae.

For So gjaldt det derimot å finne det ene trekket som fortsatt ga en stor fordel.

Hyllet Carlsens motstander

Så havnet begge spillerne i tidsnød da de nærmet seg det 40. trekket som gir femten minutter ekstra tid.

So fant ikke de mest nøyaktige trekkene, mens Carlsen på sin side gjorde et nytt trekk som ga So ytterligere fordel.

Bae mente So spilte på en helt unik måte. Han kan ikke huske at andre konkurrenter har spilt med samme ro mot Carlsen.

– Jeg synes Wesley So er iskald. Han spiller så raskt i denne situasjonen. Han må vite at han er uhyre nære en ny seier. Likevel bruker han bare sekunder. Hvilken annen spiller, i kamp med Magnus, ville klare å gjøre det? De ville nølt, de ville tenkt, de ville ikke klart dette presset. Men Wesley So ser rett og slett fryktinngytende ut, fortalte Bae.