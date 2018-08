Carlsen-kommentar skapte latter i USA. Men de hadde misforstått.

Saken oppdateres.

Det gjenstår tre måneder før Magnus Carlsen (27) og Fabiano Caruana (26) møtes til VM-kamp i London.

Nå er verdens beste spillere samlet i St. Louis, USA. Der starter Sinquefield Cup lørdag. Turneringen har eksistert siden 2013 og er en del av Grand Chess Tour-serien.

– Dette er én av de absolutt viktigste turneringene, forteller NRK-ekspert Torstein Bae.

FIKK DU MED DEG DETTE? Seerne ante ingenting: Magnus Carlsen kuppet direktesendt TV 2-program.

Merkelig replikkveksling

Fredag stilte de ti deltagerne på en pressekonferanse. Der ble den kommende VM-kampen naturligvis tema. I sosiale medier bet sjakkentusiaster seg spesielt merke i én merkelig replikkveksling mellom Carlsen og Caruana. Slik var den:

Programleder Mike Ashley: «Betyr en seier her noe for London?»

Caruana: «Jeg tenker at en seier her betyr mye, men jeg vet ikke om det har noe direkte påvirkning på VM-kampen. Når vi kommer til London vil vi glemme tidligere resultater, og fokusere på VM-kampen. Men en seier i enhver toppturnering - og spesielt her i St. Louis - vil bety mye for meg».

Ashley: «Magnus, jeg vil stille deg samme spørsmål: Betyr en seier her noe - med tanke på London?»

Carlsen: «Ikke for meg, men jeg tror Fabiano må vinne turneringen for å komme til London».

Etter denne kommentaren brøt tilhørerne ut i latter. Carlsens kommentar ble tolket som at han hadde det gøy på Caruanas bekostning, med VM-kampen i tankene. De hadde imidlertid misforstått. Carlsen snakket om Grand Chess Tour-finalen - som også skal arrangeres i London. Caruana er nemlig avhengig av et godt resultat i Sinquefield Cup for å nå denne finalen. Carlsen prøvde å oppklare misforståelsen:

Carlsen: «Altså Grand Chess Tour-finalen, ikke VM-finalen».

Ashley: «Hva er dine tanker om det Fabiano? Må du vinne turneringen?»

Caruana: «Jeg tror at de siste månedene har jeg generelt vunnet turneringene Magnus spiller i».

Caruanas stikk ble møtt med mer latter. Men det virket altså som at både han og publikum hadde misforstått det Carlsen sa. Nordmannen prøvde igjen å oppklare det hele, og sa at han «ikke mente å drive med trash talk».

Bae: – Viktig for å få overtaket

Carlsen roste også Caruanas evne til å vinne turneringer. Amerikaneren har vunnet kandidatturneringen, Grenke Chess og Norway Chess i år. I de to sistnevnte turneringene deltok også Carlsen.

– Det er spesielt at begge har hatt veldig gode år, sier Bae.

Carlsen har imidlertid gjort det bedre i innbyrdes oppgjør. På tre partier i 2018 har to endt med remis og ett med Carlsen-seier. Siste gang de møtes før VM-kampen blir trolig i Sinquefield Cup. Det partiet spilles i runde 7, 25. august.

Torstein Bae tror det som skjer i Sinquefield Cup har en viss betydning for VM-kampen.

– Det er VM det meste handler om. Selv om Sinquefield Cup og Norway Chess også er viktig, er det bare oppvarming. Vinner man VM, har det vært et glimrende år - uansett om alt annet gikk dårlig. Men det er klart Sinquefield Cup er viktig for å få overtaket inn mot VM.

Sinquefield Cup starter lørdag klokken 20 norsk tid. Carlsen spiller mot franske Maxime Vachier-Lagrave i første runde.

NB. Magnus Carlsen og Fabiano Caruana signerte kontrakten for VM-kampen fredag. Det offentliggjorde det internasjonale sjakkforbundet FIDE i en pressemelding.

De ti deltagerne i Sinquefield Cup:

Aleksander Grisjtsjuk (Russland)

Fabiano Caruana (USA)

Hikaru Nakamura (USA)

Levon Aronian (Armenia)

Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike)

Sjakhrijar Mamedjarov (Aserbajdsjan)

Sergej Karjakin (Russland)

Viswanathan Anand (India)

Wesley So (USA)

Magnus Carlsen (Norge)