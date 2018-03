Carlsen mistet seieren mot Caruana

Ingen trodde at Gabriel og Leo ville overleve

Magnus Carlsen var på vei mot seier mot sin kommende VM-utfordrer Fabiano Caruana, men måtte nøye seg med remis i storturneringen i Karlsruhe.

Den norske verdensmesteren spilte seg til et klart overtak mot amerikaneren, men greide ikke å omsette det i seier. I stedet endte det med remis etter 59 trekk i et parti som varte over fem og en halv time.

– Det er den samme regla man lærer som barn om at man ikke skal spille for raskt i de kritiske øyeblikkene, sa Carlsen ifølge mattogpatt.no.

– Jeg prøvde å spille kampsjakk fordi jeg trodde det ville være en god sjanse til å slå ham. Jeg kom veldig nær, men tårnsluttspill er vanskelig.

Chess Classic-turneringen sjakk i Karlsruhe, Tyskland lørdag, 1. runde: Fabiano Caruana, USA – Magnus Carlsen, Norge 0,5-0,5, Vishy Anand, India – Hou Yifan, Kina 0,5-0,5, Georg Meier, Tyskland – Levon Aronian, Armenia 0,5-0,5, Arkadij Naiditsj, Aserbajdsjan – Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 0,5-0,5, Matthias Blübaum, Tyskland – Nikita Vitjugov, Russland 0-1. Stillingen: 1) Vitjugov 1, 2) Carlsen 0,5, 3) Aronian 0,5, 4) Vachier-Lagrave 0,5, 5) Caruana 0,5, 6) Anand 0,5, 7) Naiditsj 0,5, 8) Hou 0,5, 9) Meier 0,5, 10) Blübaum 0. Turneringen avsluttes mandag 9. april.

Caruana kom til turneringen nesten rett fra seieren i kandidatturneringen i Berlin, der han skaffet seg retten til å møte Carlsen i VM-duell i London i november.

Det var fjerde gang de to møttes i første runde i en stor sjakkturnering. Det samme skjedde i St. Louis, London og Wijk an Zee.

Søndag spiller Carlsen med hvite brikker mot kinesiske Hou Yifan.