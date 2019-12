– Folk mener det de mener. Jeg fortsetter å gjøre mitt

Saken oppdateres.

Noen dager før sjakk-kongen drar til Moskva for å kjempe om gull i lyn- og hurtigsjakk VM har Aftenposten fått audiens i hans egne «Play Magnus»-lokaler midt i Oslo sentrum.

Vanligvis er man vant til å se 29-åringen i dress. På hjemmebane stiller han med bestefarstrøye og helskjegg. Det er lov å slappe litt av etter å ha gått et helt kalenderår ubeseiret i langsjakk.

107 partier på rad er det blitt siden han tapte mot Sjakhrijar Mamedjarov 31. juli 2018.

– Sånn sett over ett er dette det beste sjakkåret jeg har hatt noensinne. Nå er det muligheter til å gjøre det enda bedre i romjulen, sier han etter å ha rettet på noen av brikkene han har foran seg.

Påvirkes ikke av andre

I løpet av 2019 har Carlsen også vist at han ikke er redd for å hverken gå egne veier, eller å være part i offentlige konflikter.

Det er bare gått noen dager siden han gikk ut på Twitter mot juryen på Idrettsgallaen, og kalte det «rart» at han ikke er nominert som «årets navn».

De største kontroversene kom likevel da han før årets norske sjakk-kongress valgte å starte sin egen sjakk-klubb med et klart syn på det betente spørsmålet om Norges Sjakkforbund skulle inngå en avtale med spillselskapet Kindred, eller ikke.

På kort tid ble klubben den største i Norge etter at Carlsen selv betalte medlemsavgiften for de 1000 første medlemmene. Beskyldningene om at 29-åringen forsøkte å «kuppe» kongressen og presse gjennom en avtale med Kindred lot ikke vente på seg.

– Det har jo vært en faktor i mange år, sier Carlsen om hvordan han forholder seg til at mange i 2019 har hatt sterke meninger om hans person.

– Det er ikke sånn at det påvirker meg i det daglige. Sånn er det på en måte. Folk mener det de mener om forskjellige ting. Jeg fortsetter å gjøre mitt.

Usikker på energinivået før VM

Det hele endte med at Carlsen i november valgte å melde seg ut av Norges Sjakkforbund. Likevel skal han spille med det norske flagget når VM i lyn- og hurtigsjakk starter 2. juledag.

Grunnen til det fabelaktige året mener han er «relativt enkelt» å forklare. Etter VM-kampen mot Fabiano Caruana hadde han mange ideer igjen i banken, og ikke minst var han full av energi.

Den siste tiden har derimot ikke alt gått på skinner for den norske sjakkeneren. På hjemmebane i Bærum tapte han VM-finalen i fischersjakk mot Wesley So. I London Chess røk han i semifinalen mot Maxime Vachier-Lagrave.

– Litt av grunnen til at det ikke har vært helt på det samme nivået de siste månedene, er at både energien og ideene har løpt litt tom.

– Hvordan er det med energien nå før et nytt VM?

– For å være helt ærlig så er det sånn passe akkurat nå. Det kommer sikkert til å bygge seg opp i løpet av de neste dagene.

Inn i VM er han, som vanlig, øverst på verdensrankingen på hurtigsjakk. Men i lynsjakk har Carlsen amerikaneren Hikaru Nakamura foran seg på listen.

– Det forteller meg ganske enkelt at jeg har ikke vært spesielt god i lyn i det siste, sier han og fortsetter:

– Jeg vet at når jeg er på mitt beste, da er jeg best i verden. Men da må jeg også begynne å bevise det. Det er ikke noe jeg bryr meg veldig mye om, men det er klart at når den ratingen er bra, da vet jeg ting er som de skal.

Slik blir VM i lyn- og hurtigsjakk Arena: Luzjniki Olympiske Kompleks i Moskva På TV: NRK 26. desember kl. 13.00: 5 partier hurtigsjakk 27. desember kl. 13.00: 5 partier hurtigsjakk 28. desember kl. 13.00: 5 partier hurtigsjakk (Verdensmesteren krones) 29. desember kl. 13.00: 12 partier lynsjakk 30. desember kl. 12.00: 9 partier lynsjakk (Verdensmesteren krones)

Trives godt med bortreist jul

Til VM varsler Carlsen at han blant annet vil komme med noen nye ideer i åpningen. Noen av dem brukte han da han vant Grand Chess Tour i India i slutten av november.

– Jeg håper å kunne bruke noe av det fra India. Samtidig har jeg et par ting til som jeg har lyst å prøve ut. Ellers er det bare å prøve å ikke være syk egentlig, sier han og ser bort på sin hostende manager Espen Agdestein.

1. juledag går flyet til Moskva. Carlsens juletradisjon har over flere år vært å jobbe og kjempe om medaljer.

– Nå har det vært så mange jul på rad at jeg har vært bortreist, og familien har vært bortreist, at juletradisjonene egentlig har gått vekk. Det er lenge siden jeg har vært et julemenneske uansett, så det passer meg glimrende å være borte, sier han.

Men det er ikke bare på sjakkfronten Carlsen kjemper i verdenstoppen denne julen. I fotballspillet Premier League Fantasy ligger han på tredjeplass av over syv millioner spillere før det hektiske juleprogrammet i engelsk fotball starter.

Prestasjonene til sjakkgeniet har vakt begeistring langt utover de norske landegrenser.

– Har du noen tips til alle oss andre som sliter langt bak deg på listene?

– Håp og ha flaks. Det er det jeg satser på i hvert fall.

De samme virkemidlene kan være med på å gi suksess også ved sjakkbrettet i Moskva.