Carlsen om historisk NRK-eksperiment: – Noen synes det er for privat

Saken oppdateres.

Torsdag stilte Magnus Carlsen til pressetreff før den uoffisielle VM-kampen mot Hikaru Nakamura.

Kampen mot Nakamura – som går over fem dager – spilles med Fischer Random-regler. Det betyr at utgangsstillingen er, med noen unntak, helt tilfeldig.

Selv om Carlsen nok har kontroll på rokadereglene i disiplinen, er han i en noe uvant posisjon. I denne kampen er nemlig Nakamura favoritt. Hvert fall ifølge NRK-ekspert Torstein Bae.

– Basert på det som har skjedd tidligere, er Nakamura favoritt. Han er regjerende mester, og vant det uoffisielle VM i 2008 og 2009, sier Bae, før han trekker frem innbyrdes oppgjør:

– Da Magnus knuste Nakamura 18–9 i en chess.com-turnering nylig, tapte han 0,5-2,5 i Fischer Random-partiene. Styrkeforholdet er ikke det samme i Fischer Random som i klassisk sjakk. Magnus er mye større favoritt i klassisk sjakk.

FAKTA: Slik fungerer Fischer Random Brikkene på førsteraden er plassert tilfeldig, bortsett fra to unntak: 1) Løperne må stå på ulikt fargede felter. 2) Kongen må stå mellom de to tårnene. Begge spillerne får samme utgangsstilling.

– Da vil jeg kunne si at jeg er verdens beste

I klassisk sjakk har Nakamura vært en drømmemotstander for Carlsen. Ifølge chessgames.com har nordmannen vunnet 12 av 36 innbyrdes partier. Nakamura har vunnet kun ett. Men Fischer Random-reglene gir helt andre forutsetninger, erkjenner Carlsen.

– Absolutt. Jeg har veldig lite erfaring med å spille Fischer Random. Jeg tenker at hvis vi får spilt mye begge to, er det ikke så forskjellig fra vanlig sjakk. Men det er klart han har en viss fordel nå. Det trenger ikke å ha så mye å si om noen få dager, sier Carlsen til Aftenposten.

Carlsen vil imidlertid ikke utrope hverken Nakamura eller seg selv til favoritt. Han beskriver den kommende kampen som «åpen».

Det er den amerikanske motstanderen enig. Nakamura har slått armenske Levon Aronian to ganger i Fischer Random, men han er usikker på hvor mye det sier om nivået.

– Men hvis jeg slår Magnus, vil det bety mye for meg. Da vil jeg kunne si at jeg er verdens beste, sier Nakamura.

Blir utstyrt med pulsmåler

Duellen mellom Carlsen og Nakamura sendes på NRK. Produsentens store nyvinning er å utstyre spillerne med pulsmålere. Dette er første gang en TV-sendt sjakkturnering spilles med pulsmålere.

NRK har prøvd å få til dette i sine sjakksendinger tidligere, men har ikke lykkes i å få de nødvendige underskriftene fra spillerne. Denne gangen hadde hverken Carlsen eller Nakamura betenkeligheter med eksperimentet.

– Da jeg hørte om det, så jeg ingen grunn til ikke å gjøre det, sier Nakamura.

– Jeg har egentlig alltid vært positiv til det, sier Carlsen.

– Det er gjerne sånn at når du har en turnering, må alle si «ja» til det. Det er ikke så lett for alle å bli enige om det. Jeg respekterer at noen synes det er for privat, på en måte. Det skjønner jeg, sier Carlsen.

Dette betyr pulshopp

Ekspert Torstein Bae forteller at NRK-teamet vil følge spent med på pulsmålerne under partiene. De vil bli kommentert på lik linje med pilen – som viser computervurderinger av stillingen på brettet.

Dersom TV-seerne oppdager at Carlsens puls øker kraftig, kan det imidlertid skyldes mange forskjellige ting. Carlsen trekker frem én vanlig årsak:

– Det betyr som regel at jeg har oversett noe. Det er det mest sannsynlige, sier Carlsen.

På de fire første dagene får spillerne maks én time på å fullføre partiet. Den siste dagen får spillerne 10 minutter + 5 sekunder pr. parti. Det hurtige tempoet vil merkes på pulsmålerne, tror Nakamura.

– Hvis én av oss får lite tid, og må gjøre mange trekk, vil pulsen uten tvil øke. Bortsett fra det, tror jeg ikke det blir store svingninger, sier Nakamura, før han legger til:

– Hvis noen gjør en tabbe, vil det definitivt bli svingninger.

Og siden det er Fischer Random, kan det fort komme tabber på løpende bånd. Den uoffisielle VM-finalen i Fischer Random begynner klokken 17 fredag.

Programmet for Fischer Random-kampen:

Fredag: To hurtigsjakkpartier (hver spiller får 45 minutter på de første 40 trekkene, og så 15 minutter på resten av partiet)

Lørdag: To hurtigsjakkpartier

Søndag: To hurtigsjakkpartier

Mandag: To hurtigsjakkpartier

Tirsdag: Åtte lynsjakkpartier (hver spiller får 10 minutter + 5 sekunder pr. trekk)

Spillestart er klokken 17 hver dag. NRK sender hele kampen.

Kampen spilles på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden.