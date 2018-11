Carlsen slår tilbake: – De har rett til sine dumme meninger

Håkon Gullvåg åpner hovedhuset sitt for publikum for første gang

- Vi har tatt høyde for at Grilstad Marina skulle synke noe

Saken oppdateres.

LONDON: Magnus Carlsen sikret VM-tittelen etter utklassingssifrene 3–0 over Fabiano Caruana i omspill. Dermed er en lettet Carlsen verdensmester i minst to år til.

Hyllesten strømmer inn fra sjakkverdenen. Men i timene før VM-triumfen har Magnus Carlsen måttet tåle heftig kritikk.

Mange har kritisert ham for at han tilbød remis i en fordelaktig stilling i det 12. partiet. Sjakklegenden Garry Kasparov mente valget viste at Carlsen slet med nervene, mens tidligere verdensmester Kramnik mente nordmannen ikke oppførte seg som en skikkelig verdensmester.

Etter pressekonferansen slo imidlertid Carlsen tilbake mot kritikerne.

– Jeg synes konklusjoner ikke bør baseres på resultatet. Det handler om du gjorde en god beslutning eller ikke, sier Carlsen.

– Jeg synes jeg tok riktig beslutning, og det er ikke bare basert på det som skjedde i dag, fortsatte Carlsen, før han la til med et glis:

– Når det kommer til meningene til Garry og Vladimir: De har rett til sine dumme meninger.

Røpet når han tok valget

Stormester Ian Rogers, som også kritiserte Carlsens beslutning, var imponert over Carlsens spill i hurtigsjakk onsdag.

– I de to siste langsjakkpartiene siktet han seg inn på denne dagen. Han var åpenbart forberedt på dette. Nå rettferdiggjør han beslutningen sin, sa til Aftenposten etter at Carlsen vant sitt andre strake parti.

Så vant også Carlsen det tredje partiet. Han viste at han er overlegen i hurtigsjakk – og hvorfor han var så lysten på å tvinge frem omspill.

På pressekonferansen fikk han spørsmål om når han tok beslutningen om å gå for remis i parti 12.

– Åpningen av parti 11 gikk ikke så bra for meg. Da bestemte jeg at jeg hvert fall ikke burde tape det partiet. Selv før parti 12 tenkte jeg at hvis jeg hadde en litt bedre stilling, faktisk akkurat den type stilling som oppsto, ville jeg tilby remis. Jeg skjønner det er en tankegang ikke alle liker, men det var den tankegangen som ga meg best sjanser til å vinne.

Dette er andre gang på rad Carlsen vinner VM etter omspill. Mot Sergej Karjakin i 2016 vant Carlsen 3–1 i hurtigsjakkdelen.